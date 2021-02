"Come ogni opera d'arte raffinata, Bowlus è il risultato di un design spettacolare e di un'artigianato meticoloso. Non c'è niente al mondo come un'avventura Bowlus. Romanzi epici di viaggi su strada come Travels with Charley di John Steinbeck, On the Road di Jack Kerouac e Blue Highways di William Least Heat-Moon ci lasciano sempre desiderosi di quelle piccole strade e terre pubbliche dimenticate che collegano e intrecciare le nostre narrazioni di viaggio insieme. La nostra ispirazione per il campeggio fuori dalla rete nasce dal desiderio di avventurarci nell'ignoto.", racconta Geneva Long, CEO di Bowlus Road Chief, l'azienda a conduzione familiare di designer, ambientalisti e perfezionisti che ha riportato in auge l'iconico Bowlus, il camper di alluminio ideato quasi 90 anni fa dal designer, ingegnere e costruttore di aerei Hawley Bowlus e che ha ispirato anche il famoso Airstream. Bowlus oggi rappresenta il rimorchio da viaggio più sostenibile e tecnologico al mondo.

Sin dal suo inizio negli anni '30, il Bowlus ha rappresentato il meglio disponibile sul mercato per i viaggi via terra. "Il Bowlus è un'opera d'arte moderna, pronta per essere goduta per generazioni, ma soprattutto pronta a suscitare lo spirito di avventura per generazioni.", spiega l'azienda di Geneva Long che in poso tempo ha ottenuto già diversi riconoscimenti come "prima azienda di camper al mondo fondata da donne" e "primo camper veramente sostenibile". Bowlus produce uno dei camper più lussuosi che esista sul mercato, il primo con pavimenti riscaldati, wifi a bordo e alimentato al litio. L'innovativo ed elegante4 rimorchio è il meglio che si possa desiderare per vacanze on the road. Bowlus è caratterizzato da un guscio in alluminio aeronautico con oltre 5.000 rivetti posizionati in modo impeccabile. Gli interni sono in vera betulla, acciaio inossidabile e alluminio. Tessuti e biancheria di lusso vengono scelti per esaltare il carattere esclusivo del Bowlus e i dettagli sono cuciti a mano da abili sarte.

C'è un motivo per cui il Bowlus è riconosciuto come "The Ultimate Camper" dal Premio Pulitzer Dan Neil. La storia di Bowlus risale a quasi 90 anni fa: l'ingegnere e costruttore di aerei Hawley Bowlus era determinato a progettare e costruire un rimorchio da viaggio leggero che potesse trasportare gli equipaggi di volo verso luoghi di decollo più remoti. Nel 1934, Bowlus completò la costruzione del primo rimorchio da viaggio rivettato in alluminio che sarebbe diventato sarebbe diventato il primo trailer di viaggio al mondo. Con un peso di 500 chili che per l'epoca era considerato rivoluzionario per la sua ingegneria avanzata e che ispirò tanti produttori del settore, tra cui Wally Byam di Airstream, che tentò di duplicare il suo lavoro. Geneva Long ha deciso di reinventare l'originale rimorchio da viaggio in alluminio come camper più tecnologico e sostenibile al mondo: "Il nostro nome è sinonimo di tecnologia all'avanguardia che definisce il punto di riferimento nell'esperienza di viaggio. Il Bowlus rappresenta una promessa duratura di qualità e un'espressione di prestazioni ed eccellenza superiori".