Ogni minuto 17 tonnellate di plastica vengono scaricate negli oceani e tra 9 e 12 milioni di tonnellate ogni anno, secondo una ricerca delle Nazioni Unite (ONU) secondo cui, se non vengono intraprese presto azioni efficaci, gli oceani conterranno più plastica che pesci entro il 2050. Così Yvan Bourgnon, avventuriero, campione e navigatore da record, stanco di scontrarsi con oggetti galleggianti durante le sue competizioni e vedere alcuni luoghi paradisiaci trasformati in discarica, ha lanciato SeaCleaners, il polo tecnico la cui missione è quella di ridurre l'inquinamento marino da plastica attraverso una tecnologia innovativa. SeaCleaners sta sviluppando diverse soluzioni: la Manta è la prima barca a vela ecologica ideata per raccogliere e smaltire grandi quantità di plastica che inquina i nostri mari.

La Manta un'imbarcazione pionieristica, un concentrato di ecologia e tecnologia, che sarà in grado di aspirare via dagli oceani il 100% dei rifiuti di plastica, da quelli più ingombranti ai più piccoli. "Questa nave di lavorazione, unica nel suo genere, è progettata per raccogliere, trattare e riutilizzare grandi volumi di detriti plastici galleggianti presenti in acque altamente inquinate, lungo le coste, negli estuari e nelle foci di grandi fiumi, prima che si disperda ed entri permanentemente nell'ecosistema marino. Ne deriverà un circolo virtuoso: ripristinando gli ecosistemi e le economie locali danneggiate dall'inquinamento da plastica si daranno risultati rapidi e visibili che a loro volta aumenteranno la consapevolezza, mobiliteranno autorità pubbliche, aziende private, comunità e individui.", spiega Yvan Bourgnon.

La Manta ospiterà anche altre missioni scientifiche a bordo e, una volta in porto, terrà conferenze educative e di apprendimento per il grande pubblico. Quando l'innovativa imbarcazione entrerà nei porti per sostare sarà usata come piattaforma scientifica pionieristica per l'osservazione e la ricerca sull'inquinamento da plastica, nonché come centro di apprendimento per sensibilizzare il pubblico in generale e le comunità direttamente interessate dal problema. Una vetrina per soluzioni tecnologiche innovative per la gestione e il riutilizzo dei rifiuti e per le tecnologie di spedizione pulite per "navi verdi" e "navi intelligenti", servirà da leva per accelerare lo sviluppo dell'economia circolare nelle sue aree di attività.

L'aspirapolvere degli oceani è una factory boat polivalente, spinta da energie rinnovabili, che rappresenta un nuovo modo di agire per proteggere gli oceani. Ci sono voluti tre anni di ricerca e sviluppo per arrivare a La Manta, un gigantesco catamarano progettato per raccogliere e lavorare grandi quantità di macro e micro rifiuti di plastica galleggianti in mare. Il suo design biomimetico è caratterizzato da un innovativo sistema di propulsione ibrida e dall'approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili che consentirà al Manta di funzionare il 75% delle volte in autonomia, senza l'utilizzo di combustibili fossili, con una minima impronta ambientale. La Manta sarà lanciata nel 2024. Questa straordinaria nave servirà anche come laboratorio scientifico all'avanguardia per l'osservazione, l'analisi e la comprensione dell'inquinamento da plastica dell'oceano e come piattaforma educativa aperta al pubblico.

La Manta interverrà principalmente in Asia, Africa e Sud America, nelle zone in cui l'inquinamento marino da plastica è particolarmente denso come zone costiere, fiumi, grandi foci ed estuari dei fiumi. Come nave d'altura, la Manta sarà anche in grado di intervenire rapidamente in aree inquinate a seguito di un disastro naturale o climatico (tifoni, tsunami …). La Manta sarà l'unica barca da lavoro in grado di gestire il 100% del rifiuti di plastica raccolti in mare grazie al suo stabilimento di bordo. La propulsione della nave sarà fornita da un sistema ibrido personalizzato che combina1.500 m² di vele e motori elettrici. L'elettricità sarà prodotta da attrezzature di energia rinnovabile a bordo come due turbine eoliche, generatori idroelettrici, quasi 500 m² di pannelli solari fotovoltaici e da un termovalorizzatore di bordo. L'obiettivo di Manta è quello di liberare gli oceani da 5.000 a 10.000 tonnellate di rifiuti di plastica all'anno.