Parigi e New York saranno presto più vicine, almeno nelle intenzioni del Centre Pompidou che aprirà il suo primo avamposto nordamericano a Jersey City. Si chiamerà Centre Pompidou x Jersey City e occuperà un edificio industriale di 109 anni nel quartiere di Journal Square, a due passi da Lower Manhattan, dall'altro lato del fiume Hudson. Progettata da OMA, la nuova aprirà all'inizio del 2024, in concomitanza con la chiusura della sede principale del museo a Parigi per lavori di ristrutturazione.

Centre Pompidou × Jersey City è la prima e unica partnership nordamericana del Centre Pompidou. Si tratta di una cooperazione culturale unica tra Francia e Stati Uniti d'America che mira a reinventare, sviluppare e attivare l'iconico Pathside Building di Jersey City Journal Square, situato nella città più fiorente dell'area metropolitana di New York. Previsto per l'apertura all'inizio del 2024, il museo Centre Pompidou × Jersey City diventerà un nuovissimo centro culturale internazionale situato nel cuore della storica Journal Square, riflettendo l'energia e la diversità della fiorente comunità artistica di Jersey City. "La storia del Centre Pompidou come istituzione dedicata a molteplici forme di arte e cultura contemporanea, la sua dedizione all'istruzione e alle organizzazioni culturali corrispondono alle ambizioni di Jersey City e della comunità per l'edificio".

Lo studio di architettura OMA /Jason Long è stato incaricato della progettazione del Centre Pompidou × Jersey City all'interno dello storico Pathside Building. L'edificio è situato nel cuore di uno degli snodi di trasporto più trafficati nell'area dei tre stati, e a 15 minuti di treno PATH sia da Lower Manhattan che da Newark Penn Station. L'edificio di 5.400 metri quadrati è di proprietà del Comune. Mentre all'epoca l'edificio era previsto per unità residenziali, l'amministrazione Fulop si è impegnata a cercare invece di ottimizzare l'edificio per stabilire Jersey City come una destinazione più ampia per le arti: "Sviluppato in stretta collaborazione con creativi e residenti locali, invitando professionisti dell'arte internazionali e ricercando talenti emergenti di tutti i ceti sociali, il programma futuro del Centre Pompidou × Jersey City attirerà il pubblico più ampio e diversificato possibile, offrendo una forma unica di sensibilizzazione culturale nella città, nello stato e ben oltre, per affrontare i cambiamenti odierni nella società, perfettamente incarnati dalle emozionanti trasformazioni di Jersey City".