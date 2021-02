La società di architettura LAAB è stata incaricata della sfida di trasformare uno spazio in disuso di un grande centro commerciale di Honk Kong, nel cuore della città, in un centro di apprendimento ed esperienza della natura. Situato nel cuore della città urbana di Hong Kong, il Nature Discovery Park è un giardino d'inverno sul tetto di un grande complesso recentemente ristrutturato a Hong Kong, il K11 MUSEA, che offre lezioni ed esperienze culinarie dalla fattoria alla tavola per gli abitanti delle città.

Nature Discovery Park è il primo museo della biodiversità urbana di Hong Kong e parco educativo a tema sostenibilità. "Il design spaziale del Nature Discovery Park sostiene la coesistenza di uomo, natura e ambiente urbano consentendo eco-tour e una serie di programmi educativi sulla biodiversità e la sostenibilità.", spiega LAAN, "Nel mezzo del Nature Discovery Park si trova una serra e una fattoria urbana. La struttura in acciaio e il rivestimento in alluminio sono stati utilizzati per incorniciare la serra, che presenta ampie porte scorrevoli in vetro che aprono il suo interno alla fattoria all'aperto. Per risparmiare energia, è stata utilizzata la facciata in vetro IGU per ridurre il guadagno di calore. Le porte scorrevoli sono sempre aperte per attirare la luce solare e per migliorare la ventilazione naturale per ridurre al minimo il consumo di energia".

Il viaggio di esplorazione della natura del Nature Discovery Park inizia con un percorso che mette in mostra specie di farfalle rare, fino a un acquario che ospita specie marine tropicali del Victoria Harbour. Poiché Hong Kong ospita un'incredibile varietà di specie di farfalle, il viaggio alla scoperta della natura compre de un giardino di farfalle che coltiva piante inserite per attirare le farfalle. All'interno della serra, un vivaio idroponico porta in tavola verdure coltivate biologicamente. La struttura in acciaio, il rivestimento in alluminio e i vetri sono stati tutti prefabbricati e installati in loco per ridurre i rifiuti di costruzione. Il tetto è leggermente inclinato in avanti in modo che l'architettura catturi il vento prevalente dal porto mentre abbraccia visivamente la fattoria. Il riflesso della fattoria sulla serra contro i grattacieli circostanti produce un richiamo visivo alla coesistenza di natura e urbanistica. La fattoria promuove l'eco-genitorialità attraverso attività come l'agricoltura sui tetti e l'arte della natura.