in foto: Koert Vermeulen, Star in Motion, 2021, Steel, aluminium, LED lighting, Automatic lighting, control systems, 625 cm diameter, Courtesy the artist, Photo ©Riyadh Art 2021 (2)

Sono oltre 60 gli artisti provenienti da più di 20 Paesi che partecipano a Noor Riyadh, il festival annuale di luce e arte "Under One Sky" di Riyadh. La capitale dell'Arabia Saudita sarà illuminata fino al 3 aprile da 33 spettacolari installazioni pubbliche su larga scala realizzate dai più importanti nomi del mondo dell'arte internazionale come Daniel Buren, Robert Willson, Carsten Höller, Ilya & Emilia Kabakov e da artisti sauditi come Ahmed Mater, Lulwah Al-Homoud, Ayman Zedani, Saeed Gamhawi, Ali Alruzaiza. Il festival, realizzato con la guida creativa di Marco Balich e la direzione artistica di Lida Castelli, è il primo programma del progetto più ampio di Riyadh Art.

Il festival Noor Riyadh ha portato a Riyadh molti nomi entusiasmanti della light art che illumineranno l'intera la città con una serie di installazioni realizzate seguendo il tema 2021, "Under One Sky". Curata da Eiman Elgibreen insieme a Pam Toonen con la consulenza di Vincenzo de Bellis, l'edizione 2021 del festival allude all'impulso umano universale di riunirsi intorno alla luce, di guardare le fiamme di un falò o le stelle del deserto. Le parole del tema in arabo (تجمعنا سماء واحدة) significano letteralmente "ci riuniamo sotto un unico cielo". Noor Riyadh porta infatti installazioni luminose all'aperto in tutta la città di Riyadh proprio per invitare i suoi abitanti a raccogliersi sotto il cielo della città illuminato da tutte le forme di light art, comprese sculture, proiezioni, spettacoli interattivi, cinetica e opere coinvolgenti. Questa edizione inaugurale del festival include anche una mostra storica "Light Upon Light: Light Art since the 1960s" e un programma diversificato di attività speciali tra cui tour, conferenze, workshop, attività per famiglie, film e musica, molti dei quali sono disponibili online per raggiungere un pubblico più ampio.