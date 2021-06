Passando davanti al Bikini Berlin a Berlino è impossibile non notare la gigantesca opera d'arte con il volto dell'attore Maximilian Mundt. L'enorme mosaico è stato realizzato dall'artista londinese Chemical X che ha utilizzato 120.000 pillole di ecstasy. L'opera, che misura 10 x 3 metri e pesa 1000 kg, è stata realizzata per promuovere la seconda stagione della serie di Netflix "Come vendere droga online (velocemente). Il volto dell'attore principale della serie di successo è il protagonista del mosaico.

L'artista britannico Chemical X è stata realizzata in occasione del lancio della seconda stagione della fortunata serie tedesca di Netflix "How to Sell Drugs Online (Fast)", in collaborazione con il gruppo di artisti Old Yellow. La serie racconta la storia di alcuni studenti che avviano un'attività di vendita per corrispondenza di farmaci online: "Netflix investe innanzitutto nella creatività, sapendo che l'arte unica dirà di più sullo spettacolo e sulla rete più di qualsiasi messaggistica convenzionale. Mi è stata data libertà creativa per interpretare la mentalità del personaggio principale dello show e la dicotomia di essere un genio del business internazionale di spaccio di droga di grande successo e allo stesso tempo essere uno studente con problemi da adolescente. Il tutto senza poterlo dire a nessuno. Volevo creare qualcosa che lo tenesse come una figura centrale, iconica, persino eroica, ma ambientato in un mondo confuso e frenetico che pensa solo di capire e che ha ancora meno controllo. Il pezzo inizia lentamente a sgretolarsi mentre la colla che tiene insieme il suo mondo si sfalda sotto il bagliore della visione del mondo. Alla fine potrebbe non essere rimasto nulla di nessuno dei due…", afferma Chimical X.

Il mosaico è realizzato con circa 120.000 pillole che creano un'opera d'arte gigantesca da 1,2 tonnellate. Non si conosce l'identità dietro lo pseudonimo Chemical X. L'artista preferisce che sia la sua arte a parlare,. L'artista britannico è solito realizzare progetti di design simili a pixel che formano un'immagine più ampia se visti da lontano, proprio come il mosaico davanti al Bikini Berlin. L'installazione sarà visibile davanti al centro commerciale berlinese fino al 4 agosto 2021.