Per chi ama la musica il giradischi può essere uno strumento di riproduzione imprescindibile in casa tuttavia spesso si tratta di oggetti dal design piuttosto tradizionale e poco originale, ecco perché i designer Jihyo Seo e Jimin Hwang di Seul hanno creato LEVI, un moderno giradischi che permette di ascoltare la musica al meglio mentre i dischi girano levitando nell'aria.

Jihyo Seo e Jimin Hwang di Seul hanno creato LEVI, un moderno giradischi che permette di ascoltare la musica con la migliore qualità mentre i dischi levitano nell'aria. Non si tratta di una magia ma di un nuovo modo di godersi la musica attraverso uno strumento di riproduzione intelligente che non si era mai visto prima. Con LEVI, che mostra Harman Kardon come marchio, anche se non esistono notizie di una effettiva produzione, si porta l'esperienza di ascolto ai massimi livelli. L'effetto levitante garantito ai dischi che girano su LEVI non rappresenta solo un design affascinante che può rendere suggestivo qualsiasi ambiente ma permette di ascoltare qualsiasi genere musicale con la migliore qualità.

Ispirato alla filosofia di Apple, Levi si presenta con una base bianca e bracci intercambiabili disponibili in diversi colori. È alimentato dall'azione elettromagnetica e dalle bobine che fanno letteralmente levitare il disco. Ogni movimento è come una danza e per un ulteriore miglioramento estetico, il pendolo offre un movimento fluido mentre il disco si alza e si abbassa con grazia. Questo movimento permette di scegliere tra diverse modalità di ascolto – Soothing, Refreshing, Sweet e Bittersweet – che vengono azionate tramite un comando laterale e fungono da equalizzatore. Si può facilmente regolare la velocità di riproduzione da 12 a 17 giri / min tramite il quadrante, contribuendo a creare la migliore atmosfera nella propria casa.