Il grattacielo di Missoni a Dubai è una torre esclusiva da più di 180 milioni di euro Missoni sta per realizzare il suo primo grattacielo al mondo. Sarà un esclusivo edificio residenziale sul waterfront di Dubai, promosso da Dar Al Arkan, la principale società immobiliare saudita. La torre sarà dotata di piscina, parco giochi per bambini, palestra attrezzata e appartamenti arredati con interni di lusso di MissoniHome e verrà terminata entro la fine del 2023.

A cura di Clara Salzano

Urban Oasis by Missoni

Urban Oasis by Missoni è il primo grattacielo realizzato dalla maison del lusso italiana, in collaborazione con Dar Al Arkan, la principale società immobiliare saudita, sul waterfront di Dubai. Si tratta di una torre esclusiva da 38 piani di altezza con appartamenti arredati con interni di lusso di MissoniHome, piscina, parco giochi per bambini e palestra attrezzata. Il progetto ha un valore di 800 milioni di dirham, pari a circa 188.200.000 di euro. Il grattacielo avrà lo stile Missoni e porterà un tocco di Miami, dove la maison ha realizzato già un altro grattacielo, nella città del Golfo.

La torre Missoni sorgerà nel cuore di Dubai sul Water Canal. Dar Al Arkan, la principale società immobiliare saudita, ha presentato il progetto di Urban Oasis, il grattacielo residenziale realizzato in collaborazione con l'azienda della moda italiana famosa per i colori vivaci e gli iconici motivi a zig-zag, strisce e onde: "Urban Oasis è il primo progetto per noi in questa area geografica, e ci entusiasma la possibilità di arredare fantastici appartamenti con i più ricercati tessuti, in design ispirati a Miami che doneranno loro un’atmosfera unica di assoluta originalità. Il nostro team creativo ha lavorato assiduamente con l’obiettivo di creare ad-hoc interni di lusso in grado di sposarsi alla perfezione con la zona urbana circostante. Il settore immobiliare di Dubai è in continua crescita e siamo orgogliosi di essere parte di un progetto che ha tanto da offrire", ha dichiarato Livio Proli, Amministratore Delegato di Missoni. L'esclusivo grattacielo sarà realizzato in una delle aree più ambite di Dubai e verrà terminata entro la fine del 2023.

Gli interni di Urban Oasis Tower by MissoniHome

Gli appartamenti all'interno di Urban Oasis saranno i primi spazi abitativi ispirati allo stile Missoni negli Emirati Arabi Uniti e creati appositamente per il mondo arabo da MissoniHome, la linea di arredamento della maison del lusso italiana. Nella torre da 38 piani saranno disponibili abitazioni da una, due e tre camere da letto e attici con quattro camere, tutti arredati con interni di lusso di MissoniHome e con viste spettacolari sul Dubai Water Canal. Agli attici si potrà accedere con ascensori privati. I residenti di Urban Oasis avranno inoltre accesso a servizi di lusso esclusivi come la piscina condominiale, la palestra e la vigilanza attivo 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. L’incredibile grattacielo, grazie alla collaborazione con Missoni, rappresenterà uno dei migliori esempi della moda e del design italiani nel mondo.