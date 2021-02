Gli ospiti del Borealis Basecamp soggiornano in esclusivi igloo in fibra di vetro, simili a quelli utilizzati dalle spedizioni polari e dalle stazioni di ricerca. Progettati come caldi e comodi ritiri per l'inverno, questi igloo sono camere d'eccezione con vista privilegiata sull'Aurora Boreale. Gli igloo del Borealis Basecamp sono stati ideati esclusivamente per massimizzare la visione dell'aurora e il comfort degli ospiti.

Gli igloo del Borealis Basecamp sono intimi ritiri nel mezzo dell'inverno dell'Alaska. La posizione unica del campo, situato su un tranquillo crinale fuori Fairbanks, offre un'esperienza unica e coinvolgente di osservazione dell'Aurora Boreale e di scoperta dell'Alaska. Tutti gli igloo sono off grid, cioè staccati dalle reti, in modo da avere un impatto minimo sull'ambiente ma garantire ogni comfort agli ospiti. Anche gli abitanti dell'Alaska amano vivere "fuori dalla rete" che vuol dire avere abitazioni che includono serbatoi d'acqua, generatori o batterie per fornire energia e un senso di indipendenza dai collegamenti della città. "Gli ospiti sono invitati ad abbracciare questa esperienza, in armonia con il proprio senso di appartenenza all'interno della natura selvaggia dell'Alaska.", spiega il Borealis Basecamp, "Le finestre chiare e curve si estendono sul tetto di ogni igloo, consentendo agli ospiti di sdraiarsi sul letto e vedere l'aurora boreale danzante e il paesaggio all'aperto senza lasciare il loro nido accogliente".

Caldi e spaziosi, gli igloo Borealis Basecamp sono dotati di tutti i comfort di una suite d'albergo con interni semplici ed eleganti in stile europeo con un comodo letto matrimoniale, un bagno privato e arredi per il il relax diurno con gli amici o la famiglia. Gli igloo in fibra di vetro sono rivolti a nord-est, la direzione di visione ottimale per l'aurora. Dall'interno dell'igloo si può godere della luce naturale dell'Alaska: "Dal tuo accogliente "igloo" nel nord dell'Alaska, guardi attraverso la finestra un cielo che danza con colori mistici e mutevoli. È la famosa aurora boreale e vivere questo fenomeno naturale dal Borealis Basecamp è uno dei modi più spettacolari e unici per farlo".