Clip, la startup per la mobilità sostenibile, ha lanciato CLIP, il nuovo e rivoluzionario motore elettrico portatile che trasforma qualsiasi bici in una e-bike: "Attaccandolo facilmente alla tua bici, a qualsiasi bici, CLIP fornirà quella spinta in più quando affronti una salita in salita o l' ultimo tratto di un lungo tragitto.", spiegano. Clip è così leggero da poter essere trasportato anche nello zaino ed è compatibile con tutte le bici, anche quelle in sharing.

La mobilità sostenibile sulle due ruote è ormai una realtà nella maggior parte delle metropoli del mondo e spesso spostarsi da una parte all'altra della città può essere faticoso, soprattutto se si vive in megalopoli come Londra e New York: “Trasferirsi a Brooklyn e adottare il pendolarismo in bicicletta come un'abitudine regolare, per realizzare un punto dolente molto specifico che ogni cicloturista in qualsiasi parte del mondo sperimenta: quello dei brevi momenti di estremo sforzo. Quel tratto in salita o gli ultimi 10 minuti prima di casa quando sei esausto alla fine della giornata. Quindi abbiamo progettato CLIP per ridurre quel tipo specifico di sforzo quando guidi la tua bicicletta ", afferma il co-fondatore Somnath Ray sull'ispirazione alla base del progetto. "Creando un dispositivo leggero, economico e portatile, tutti possono attaccarlo facilmente alla propria bicicletta, a qualsiasi bicicletta. È abbastanza leggero da poter essere gettato con tutto il resto nello zaino e compatibile sia con le bici condivise che con la tua bici personale. Infine, quando arriverai, potrai semplicemente sganciarlo dalla bici e portarlo con te".

CLIP è l'unico motore elettrico che comprende tutto il necessario per pedalare con facilità in un unico oggetto. Con un peso di circa 3 chili, CLIP è costituito da un motore da 450 W con una batteria ricaricabile che può essere ricaricata completamente in meno di 15 minuti per un massimo di un'ora di viaggio. “La bicicletta è la migliore soluzione di mobilità urbana per i 10-35 minuti di tragitto, eppure solo il 2% dei pendolari giornalieri va in bicicletta al lavoro. Andare al lavoro in bicicletta ogni mattina è una delle cose migliori che puoi fare per te stesso e per l'ambiente ", aggiunge il co-fondatore Clement de Alcala. “Quello che trattiene tanti di noi è che nessuno vuole presentarsi alla loro riunione delle 9 del mattino agitato da sudore. Brevi momenti di estremo impegno scoraggiano i motociclisti impegnati e sventano le migliori intenzioni. CLIP è progettato per risolvere il problema dei "brevi momenti di sforzo estremo" in modo che tu possa scegliere la bicicletta come tuo tragitto preferito ogni volta!". Clip è stato oggetto di una campagna di crowdfunding su Kickstarter e sarà presto sul mercato.