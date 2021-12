Il Natale a casa di Alessia Marcuzzi: oltre all’albero, centinaia di lucine in terrazza Alessia Marcuzzi ha portato in casa l’atmosfera natalizia. Oltre all’albero, ha decorato la terrazza panoramica dell’abitazione con centinaia di lucine.

Instagram @alessiamarcuzzi

Alessia Marcuzzi è stata una delle prime celebrities a non resistere al fascino del Natale. La conduttrice, infatti, ha messo i primi addobbi molto prima dell'8 dicembre, che è la data tradizionale in cui le famiglie sono solite preparare albero, presepe e mettere in casa decorazioni varie a tema. Ma non è la sola ad aver anticipato notevolmente i tempi. Come lei anche Stefano De Martino. Il ballerino e il figlio Santiago già il 24 novembre avevano tutto pronto: un maxi albero in salotto tutto addobbato con palline e festoni sui toni del rosso-bianco-oro, una maxi ghirlanda sul balcone, dei piedi di folletto in tessuto nascosti tra i rami dell'albero. Anche Alessia Marcuzzi ha cominciato a prepararsi al Natale già a Novembre.

Alessia Marcuzzi è pronta per il Natale

Il Natale in casa di Alessia Marcuzzi è arrivato con molto anticipo, già a fine novembre. La conduttrice ha svelato sui social alcuni degli addobbi con cui ha decorato la propria abitazione. La tradizione della sua famiglia è quella di aggiungere ogni anno una cosa nuova sull'albero, lasciando il resto più o meno sempre uguale. Il motivo lo ha spiegato lei stessa su Instagram: "Per ricordarci tutte le volte che lo abbiamo preparato e l’emozione che ci ha regalato quella decorazione presa in quel determinato posto. Mia si ricorda tutto, è incredibile".

E proprio con la figlia Mia (nata nel 2011, quando aveva una relazione con Francesco Facchinetti) e col compagno Paolo Calabresi Marconi (sposato nel 2014) la conduttrice televisiva si è divertita a rendere l'atmosfera casalinga più calda e accogliente, in vista delle feste. Il tutto sotto lo sguardo del suo amato cagnolino Brownie, un Barboncino Toy.

La parte più difficile del lavoro è toccata al produttore televisivo, che è stato nominato l'addetto alle luci. La casa della coppia, infatti, è dotata di una grande terrazza che circonda parte dell'abitazione e che la conduttrice è solita mostrare spesso nelle sue foto. Quello spazio è stato illuminato da centinaia di lucine, distribuite da un proiettore a mo' di fiocchi di neve, davvero molto romantico.

A queste si sono poi aggiunte delle luci a led a forma di cuori. L'albero è stato riccamente addobbato con palline sui toni del rosso e bianco, molte delle quali personalizzate, con foto o coi nomi dei componenti della famiglia. Si intravedono quelle coi nomi di Paolo e Tommaso (il figlio nato dalla relazione con Simone Inzaghi). Su un'altra si legge: "Sii gentile e abbi coraggio". E poi pigne, Babbi Natale e tante stelline di ogni dimensione. Il risultato finale è molto suggestivo, per un Natale all'insegna della magia e del calore familiare.