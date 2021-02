Progettato come fulcro della creatività contemporanea in una delle regioni più dinamiche del mondo, lo Zhuhai Jinwan Civic Art Center si trova nel cuore della nuova città ecologica occidentale del distretto di Jinwan. Il progetto dello studio Zaha Hadid Architects sta per essere completato e raggrupperà in un unico luogo quattro istituzioni culturali della città di Zhuhai: un Gran Teatro da 1200 posti; una Sala multifunzionale da 500 posti, un Science Center; e un Museo d'Arte. "Ogni sede all'interno del centro incorpora caratteristiche uniche per creare le esperienze dei visitatori più coinvolgenti,", spiegano gli architetti, "ma tutte sono accomunate da una logica formale e strutturale coerente che si estende per 170 metri di larghezza da est a ovest e 270 metri di lunghezza da nord a sud".

Lo Zhuhai Jinwan Civic Art Center consiste in due sedi più grandi e due più piccole, simmetriche, collegate da una piazza centrale che funge da foyer esterno condiviso a ciascuna delle quattro istituzioni culturali. Il Grand Theatre e il Museo d'arte hanno una struttura leggera nella loro materialità, mentre la Sala multifunzionale e il Science Center hanno materiali più pesanti: "Facendo eco ai modelli chevron degli uccelli migratori che volano in formazione sopra la Cina meridionale, le tettoie d'acciaio reticolate su ogni luogo sono configurate attraverso la ripetizione, la simmetria e la variazione di scala; risultando in una composizione di elementi correlati che rispondono alle diverse esigenze funzionali di ogni edificio.", spiegano da Zaha Hadid Architects, "La caratteristica struttura del tetto del centro unisce le diverse sedi sotto una rete di gusci reticolati che svettano sopra i quattro edifici. Ponti e vuoti interconnessi definiscono una vivace piazza pubblica con vista sugli interni del centro e sulle passeggiate circostanti con i loro caffè, ristoranti e strutture educative. Il design ottimizza la luce naturale in tutte le aree pubbliche e migliora la connettività; creando spazi civici coinvolgenti per i residenti di Zhuhai da godere durante il giorno e la sera. Le rampe invitano i visitatori alla piazza sul tetto dove passerelle e scale si collegano attraverso un vuoto centrale a ciascuna sede; le facciate vetrate forniscono trasparenza e accolgono la comunità nelle sue piazze pubbliche sotto l'ampia struttura del tetto. Un anfiteatro esterno sul lato ovest del centro consente spettacoli e attività all'aperto".