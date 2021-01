My Football Kit è il primo pallone da calcio che non deve essere gonfiato e non si buca mai. Progettato dallo studio giapponese Nendo per la società di attrezzature sportive Molten, My Football Kit è composto da 54 moduli plastici ad incastro che chiunque può assemblare. Il progetto ha l'obiettivo di rendere il gioco del pallone accessibile a tutti i bambini del mondo, che non sempre possono acquistare una palla o garantirne la manutenzione. Nendo ha creato My Football Kit "per sviluppare un pallone da calcio semplificato in modo che i bambini possano avere la possibilità di giocare e divertirsi a calcio, nella speranza di rendere popolare lo sport e aumentare il numero di giocatori".

Basta assemblare 54 moduli plastici per creare un pallone perfettamente funzionante e che non si buca mai. Il progetto dello studio di design Nendo per la società di attrezzature sportive Molten è riuscito a creare il primo pallone da calcio indistruttibile e che chiunque può montare facilmente, proprio come un mobile IKEA da bambini. Assemblando tre tipologie di componenti differenti si ottiene un pallone da calcio che che non usa la pressione dell'aria interna per restare gonfio ma si avvale della resilienza del suo materiale superficiale. In questo modo non si rischia di bucare la palla e non bisogna avere una pompa d'aria né altro strumento per la manutenzione del pallone: "Nelle comunità povere del mondo, a parte le difficoltà nell'ottenere il normale pallone da calcio stesso, il suo mantenimento rappresenta una barriera anche una volta acquistato, sia per l'indisponibilità delle pompe d'aria che per il deterioramento e danneggiamento del tubo interno al pallone.", spiega i designer giapponese, "Per rispondere a questo problema, è stato ideato un pallone da calcio non gonfiabile che dà la stessa sensazione di calcio di un pallone standard, il suo sviluppo si ispira alla struttura della tradizionale palla di bambù intrecciata giapponese".

My Football Kit viene fornito con un vero e proprio kit da montare che entra in uno zainetto, da portare ovunque con sé. I componenti per il pallone sono morbidi e non danneggiano i piedi nudi e, anche se un pezzo si stacca durante il gioco, la struttura ad incastro assicura che la palla non si smonti e non provochi danni alle persone. Il pallone di Nendo è destinato a durare molto più a lungo dei palloni tradizionali non solo perché non si buca ma anche perché se un componente si danneggia può semplicemente essere sostituito. Le istruzioni per il montaggio sono inoltre contenute in un libro illustrato, rappresentato interamente in illustrazioni facilmente comprensibili senza testo in modo che i bambini di tutto il mondo possano seguirle.