Il più grande museo astronomico al mondo apre a Shanghai Il Museo dell’Astronomia di Shanghai è il più grande museo astronomico al mondo che apre a Shanghai il 16 luglio 2021. Caratterizzato da tre volumi – l’Oculus, la Cupola Invertita e la Sfera, il museo, progettato da Ennead Architects, si ispira ai principi astronomici e all’esperienza del movimento orbitale, per celebrare il continuum del tempo e dello spazio.

A cura di Clara Salzano

A Shanghai apre il 16 luglio 2021 il Museo dell'Astronomia, il più grande museo astronomico al mondo. Caratterizzato da tre volumi – l'Oculus, la Cupola Invertita e la Sfera, il design del museo si ispira ai principi astronomici e all'esperienza del movimento orbitale. Ognuna delle tre forme agisce come uno strumento astronomico funzionante, tracciando il sole, la luna e le stelle. Il museo ricorda a tutti in questo modo quanto il tempo da noi conosciuto dipenda da oggetti astronomici distanti.

Progettato da Ennead Architects, il Museo dell'Astronomia di Shanghai riecheggia nelle forme e nelle linee la geometria dell'Universo: "Il design vincitore del concorso internazionale celebra il continuum del tempo e dello spazio: è moderno e lungimirante e allo stesso tempo presenta un legame con il passato, rispecchiando sia la ricca storia dell'astronomia cinese sia le ambizioni future del programma di esplorazione spaziale cinese. Collegando il nuovo Museo sia allo scopo scientifico che ai riferimenti celesti degli edifici nel corso della storia, le mostre e l'architettura comunicheranno più del contenuto scientifico: illumineranno cosa significa essere umani in un universo vasto e in gran parte sconosciuto.", con queste parole Thomas Wong, partner di progettazione di Ennead Architects, presenta il più grande museo astronomico al mondo.

Situato all'interno di un'ampia zona verde, l'area di Langang, a circa quarantacinque minuti dal centro di Shanghai, il Museo è progettato per supportare il flusso dei visitatori attraverso le gallerie e l'esperienza dei tre corpi centrali. Oltre al museo, il progetto comprende anche un parco in cui si trovano alcune installazioni esterne, tra cui un telescopio solare alto ventitré metri, nonché un campo di osservazione per attività serali tra giovani e un osservatorio. Il Museo dell'Astronomia di Shanghai, che si sviluppa su una superficie di 39.000 metri quadrati, è il più grande museo dedicato al solo studio dell'astronomia ed eleverà la capacità scientifica e tecnologica mondiale ridefinendo l'area in cui si appresta ad aprire il 16 luglio 2021.