L'Hotel Paradiso è il primo Cinema-Hotel al mondo pensato per gli amanti del cinema o per chi concepisce il cinema come uno stile di vita: "Qui il cinema è ovunque: nei teatri tradizionali di mk2 Nation, nell'intimità delle stanze degli ospiti trasformate in spazi di proiezione privati e sulla terrazza sul tetto con il suo cinema all'aperto e una vista ininterrotta su tutta Parigi.", spiega il gruppo mk2 che ha creato a Parigi il primo albergo tutto dedicato alla settima arte, con 34 camere e due suite che si trasformano in sale da proiezione privata dove guardare i film sul maxischermo che equipaggia ogni stanza, con sistema audio surround 3D e accesso illimitato ai film dalle migliori piattaforme. L'albergo è dotato anche di un grande cinema all'aperto e di una stanza nascosta affacciata su uno dei cinema della catena mk2 che può ospitare fino a 15 persone per una visione esclusiva.

L'Hotel Paradiso è stato immaginato e progettato da mk2 per creare un luogo dove ci fosse un dialogo continuo tra il cinema e tutte le forme d'arte. L'albergo comprende infatti 34 camere e 2 sale cinema per dormire, mangiare, giocare con la console e soprattutto per guardare i film sul maxischermo che equipaggia ogni stanza. L'albergo è stato meticolosamente arredato dal designer Alix Thomsen come il sogno di ogni cinefilo: ogni camera dell'Hotel Paradiso è dotata di videoproiettore di almeno 2,50 metri, audio surround 3D e accesso illimitato ai film dalle migliori piattaforme. Probabilmente è l'unico albergo con le stanze dove lo schermo di proiezione è ancora più grande del letto. Su richiesta, ogni camera dell'Hotel Paradiso può essere inoltre trasformata in una stanza dei videogiochi con PS5, schermo di 3 metri e accesso illimitato al Playstation Store.

Il marchio Paradiso è stato fondato nel 2013 con Cinema Paradiso Grand Palais con l'obiettivo di creare nuove esperienze di vita intorno al cinema e a chi ama questa la settima arte: "Un cinema qui è vivo! Il cinema al centro di tutta la vita, che unisce e che anime. Un cinema che apre! Un cinema che è davanti a tutti, a cui si offre tutto, senza snobismo ed elitarismo.", spiegano i membri di mk2. E l'Hotel Paradiso è primo luogo dove il cinema è ovunque. Le suite sono state trasformate in sale di proiezione e le due suite dispongono di una sala cinema privata. Inoltre tutte le stanze con affaccio sul cortile dell'albergo possono godere di un'eccezionale vista sulle due opere monumentali dello street artist JR, per un dialogo tra le arti unico ed eccezionale.