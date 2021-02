Situato nello Xiaoshan Xianghu, il resort progettato da Wh Studio appartiene al distretto alberghiero del Senbo Resort Hangzhou, in Cina. Il complesso si differenza per il suo particolare design che sembra replicare un nido di capanne sull'albero immerse nella foresta: "non è il vivere solitario ma lo stato di gregarietà sull'albero che può rafforzare maggiormente le caratteristiche di nidificazione.", dichiarano gli architetti

"Un gruppo di capanne atterrate sui rami", è questa l'immagine che ha ispirato il progetto di Wh Studio per il Senbo Resort Hangzhou: "Il progetto di impilare volumi astratti di prototipi residenziali ha precedenti in Europa e Giappone, ma la maggior parte sono più inclini alla manipolazione geometrica e spesso limitati all'esperienza interna. Sulla base del carattere commerciale di questo progetto e dell'ambiente montano, ci siamo concentrati sull'equilibrio tra astrazione e immagine, interno ed esterno, geometria e natura.", spiegano gli architetti, "Pertanto, il modo di "dualità ed equilibrio" sono implementati attraverso tutti gli aspetti del design. Il tronco d'albero morto simulato evoca direttamente l'immagine di nidificazione in natura, ma evita l'eccessivo realismo con fogliame lussureggiante. Il tetto a falda unica fondamentalmente è privo di gronda e mantiene semplici caratteristiche geometriche. Ogni cabina ha un balcone, la facciata originale riecheggia anche la verdeggiante foresta circostante. Questi volumi sono incastonati con alberi naturali e il rapporto tra le forme mantiene un certo stato artificiale".

Il resort si raggiunge attraverso un percorso di arrampicata tra gli alberi. Le varie capanne sono dotate di terrazze all'aperto di diverse altezze concepite come "rami di un albero" dove poggiarsi e riposarsi. Le case vere e proprie sono invece concepite come i frutti dell'albero. Sebbene ogni casa sull'albero contenga diversi alberi artificiali con funzioni strutturali, ogni struttura, composta da tre elementi è concettualmente considerata come un "grande albero". L'insieme crea un effetto fiabesco che è amplificato da alcuni elementi giocosi come uno scivolo che conduce dalla terrazza sul terreno sottostante. Quando le luci si accendono di notte, sembra un piccolo presepe illuminato nella foresta.