Sul Lago di Saima, vicino al confine russo, a Savonlinna, si trova un piccolo rifugio immerso in una foresta prestigiosa su una stretta penisola del lago. Si chiama Kynttilä, che significa candela, ed è una piccola baita di legno di appena 15 metri quadrati dove rilassarsi a stretto contatto con la natura. "Il compito è stato quello di progettare e costruire un cottage per gli ospiti ecologico e ascetico, che si fonde con la natura circostante e incornicia la splendida vista sul lago. Il materiale CLT è mantenuto visibile all'interno e un grande vetro senza cuciture garantisce un forte collegamento tra la camera da letto e l'esterno.", spiegano gli Ortraum Architects, con sede a Helsinki.

Kynttilä è una baita immersa nella natura costruita in legno lamellare (CLT). Il CLT è un materiale da costruzione ecologico che offre un'elevata resistenza e semplicità strutturale per edifici economici. Ha un'impronta ambientale inferiore rispetto al cemento o all'acciaio ed anche più veloce da installare, riducendo i rifiuti di costruzione. Kynttilä si trova in una foresta incontaminata, quindi gli architetti hanno previsto che il processo di costruzione avesse il più basso impatto ambientale. I pezzi laminati incrociati sono stati prefabbricati fuori sede ed è stata costruita una strada temporanea per portarli su un camion e posizionarli con le grandi vetrate. La struttura è rivestita esternamente con pannelli di larice e ha un'estremità vetrata con vista mozzafiato sul lago.

Il rifugio misura appena 15 metri quadrati ma offre il massimo comfort all'interno. Lo spazio interno è in forte legame con la natura, poiché la grande finestra crea un contatto e una comunicazione diretti e intimi con l'ambiente circostante. Kynttilä si trova dove la penisola di Nunnanniemi si protende sul lago di Saima. Il legno lamellare è stato usato anche per la realizzazione dei mobili da incasso, come il letto, che si trova lungo l'estremità vetrata. Una scala conduce a un letto a castello sopra la porta. Entrambe le estremità della cabina hanno una piattaforma rialzata che sporge verso l'esterno dove sedersi o riporre gli stivali all'esterno prima di entrare. Questa sezione protegge anche una catasta di legna tenuta sotto la capanna. Di notte Kynttilä brilla come una "candela" nel bosco che guida lo sguardo dal lago.