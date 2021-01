Viaggi in auto, in solitaria, alla scoperta del mondo, quello più selvaggio, sono l'ultima tendenza emersa dall'anno appena trascorso all'insegna del distanziamento sociale. Sempre più persone hanno infatti scelto il campeggio, il glamping o anche solo i viaggi d'avventura per le proprie vacanze. E non c'è nulla di più appropriato di un rimorchio accessoriato per vivere i luoghi in totale livertà e sicurezza. Una casa mobile racchiusa in un rimorchio di auto è il sogno dunque di ogni esploratore che ama guidare ed è ciò che offre il nuovo TRD-Sport Trailer della Toyota che dalla toilette alla cucina offre tutto ciò di cui hai bisogno. L'originale rimorchio si trasforma in una struttura da campeggio sopraelevata dove dormire, rilassarsi, cucinare e amare.

Toyota ha presentato il nuovo TRD-Sport Trailer, un rimorchio dal concept creativo che racchiude un campo base super attrezzato che consente agli esploratori di allestire tutto ciò di cui si ha bisogno per il soggiorno: "Overlanding sta prendendo piede da un po ‘di tempo, ma il 2020 lo ha semplicemente messo sopra le righe", ha detto Ed Laukes, vice presidente del gruppo – Toyota Division Marketing. "Date le solide credenziali fuoristrada e la reputazione di Toyota, abbiamo pensato che sarebbe stato davvero interessante creare il compagno per l'overlanding definitivo per la nostra gamma di pick-up e SUV. L'overlanding è una tendenza estremamente popolare e in crescita, che offre avventure in un anno in cui molti hanno affrontato sfide durante le vacanze tradizionali. L'ispirazione del TRD-Sport Trailer è iniziata quando Bob Kupina, Senior Program Manager, Toyota Motor North America Research and Development, ha visto un trailer realizzato con una Toyota Tacoma all'Overland Expo WEST di Flagstaff, in Arizona. Kupina e il team hanno dato il via a un fantastico concetto di base, ma poi la Toyota si è rivolta a Marty Schwerter e al team di Motorsports Garage per portare il concetto al livello successivo … e oltre. La Toyota vedeva davvero il letto Tacoma come una perfetta piattaforma per l'overlanding. È ben costruito e offre molto spazio, dando la possibilità di portare le cose all'estremo".

Il TRD-Sport Trailer è dotato di un sollevatore a forbice che solleva un'innovativa piattaforma rigida dove attrezzare la propria tenda per la notte, che può ospitare fino a quattro persone con tendalino e porta canne da pesca a mosca, wc e pattumiera su misura, un frigorifero, uno scaldabagno, una doccia con tenda, un generatore, un serbatoio dell'acqua dolce del gallone, un serbatoio di acque grigie e un lavello e un fornello estraibili. C'è tutto ciò che serve per un'avventura in tutta comodità.