Viaggiare in totale libertà è il desiderio di tutti per il 2021. E se amate accamparvi in luoghi naturalistici dal paesaggio mozzafiato, il nuovo camper Earth T250LX è il rimorchio ideale. Realizzato utilizzando i principi della "biomimetica", l'originale camper ha un design organico a goccia così leggero da poter essere alzato con una mano. È realizzato in fibra di carbonio che rende l'abitacolo facile da trasportare ovunque e spazioso all'interno per viaggiare con tutti i comfort.

Il camper Earth T250LX è abbastanza leggero da poter essere trainato da qualsiasi auto. Il telaio del T250LX è realizzato in fibra di carbonio, contribuendo a mantenere il peso al minimo senza compromettere la resistenza. Con i portelli abbassati in modalità di viaggio, il rimorchio ha dimensioni ridotte ma, una volta fermi, le tende che si attaccano alle pareti e al tetto a scomparsa espandono lo spazio verso l'esterno. L'idea di un rimorchio ultra leggero e dotato di tutti i comfort ci viene raccontata dal suo progettista con queste parole:

La genesi dell'idea di progettare e costruire un trailer ultraleggero è nata durante un viaggio in campeggio nel New Mexico nel 2014, quando l'entusiasmo del nostro primo campeggio estivo si è trasformato in sgomento quando abbiamo affrontato la realtà che la tenda era estremamente calda di giorno e di notte il vento faceva crollare la tenda su di noi. La nostra macchina all'epoca era una Fiat500, quindi decisi di trovare un camper che la nostra piccola auto sarebbe stata in grado di trainare, ma nessuno era disponibile sul mercato. Così, ho quindi deciso di progettare e creare il nostro camper ultraleggero con curve simili e un design elegante come la nostra Fiat 500. Ho progettato il primo prototipo di rimorchio a goccia utilizzando i principi della "biomimetica" (la progettazione e la produzione di materiali, strutture, e sistemi modellati su entità biologiche), poiché volevo creare un design organico che fosse resistente alle intemperie e anche aerodinamico, ma senza compromettere un design estetico ed elegante. Tenendo sempre presente il tipo di auto per cui lo stavo costruendo, il che richiedeva che il Teardrop Trailer fosse il più compatto e leggero possibile, ma anche rigido con solide proprietà strutturali.

Per mantenere il rimorchio molto leggero, l'ho progettato con requisiti di rimorchio molto semplici ma completamente sicuri per i suoi controlli tecnici, pur mantenendo un aspetto minimalista nel suo design. Oltre a questi tratti del design e al mantenimento della leggerezza, dovevo assicurarmi che la mia famiglia potesse dormire comodamente all'interno del camper. Ma tenendo sempre presenti due requisiti di base durante la progettazione e la costruzione del Teardrop Trailer; # 1. Doveva essere inferiore a 450 libbre di "peso a vuoto" e # 2. ospitare quattro persone. A quel tempo la mia famiglia era composta da una bambina di 10 anni, un ragazzo di 13 anni e mia moglie ed io. Questo è stato il punto di partenza della mia idea che le porte laterali debbano aprirsi e sostenere anche il peso di una persona. Era inoltre fondamentale mantenere il baricentro il più basso possibile per mantenere la manovrabilità su strada del rimorchio sicura e stabile. Essendo un rimorchio compatto,

La nostra famiglia e i nostri amici sono rimasti molto colpiti ed entusiasti del nostro Teardrop Trailer e hanno iniziato a chiedermi di crearne uno anche per loro. Lo avevo previsto e ho deciso di trasformarlo in un business. Mi sono poi istruito in questo regno degli affari e ho seguito alcuni corsi di imprenditorialità, mentre allo stesso tempo ho iniziato a creare gli stampi per la mia prima produzione di Teardrop Trailers.

Il primo prototipo è stato realizzato con una combinazione di fibra di carbonio Kevlar (una trama di fibra di carbonio e tessuto Kevlar) e Core-Cell (un collaudato materiale strutturale sandwich core progettato per ridurre il peso e aumentare le prestazioni dei componenti compositi). Ma mi sono reso conto che per scopi di produzione questi materiali e procedure sarebbero risultati troppo costosi per il mercato che era stato previsto e che stavo cercando di raggiungere. Per questo motivo e con l'aiuto del Los Alamos National Lab SBA, ho ideato l'uso di un materiale sostitutivo per le parti non strutturali del Teardrop Trailer che consisteva in piume di uccello rinforzate con resina risultando in una struttura super leggera ed economica. le auto variano in modo significativo per potenza e capacità di traino, Ho progettato gli interni del Teardrop Trailer con un concept semi-modulare per i servizi previsti con l'obiettivo di mantenere il peso al minimo ed evitare anche inutili add-on che potrebbero comprometterne il peso. In questo modo i clienti potrebbero essere in grado di personalizzare i propri rimorchi a goccia in base alla capacità dei loro veicoli.