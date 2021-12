Ilary Blasi e Francesco Totti addobbano casa per Natale: centinaia di led sull’albero e gnomi in salone Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati travolti dalla magia del Natale e, come da tradizione, hanno addobbato casa l’8 dicembre. Tra un maxi albero illuminato con centinaia di led, statuine di gnomi e un tappeto rosso, il loro salotto è stato trasformato in un mondo da fiaba.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mancano pochi giorni al Natale 2021 e, complice il fatto che si potrà tornare a festeggiare in famiglia dopo un anno di rigide restrizioni dovute alla pandemia, tutti vogliono rendere questo periodo ancora più speciale con addobbi, illuminazioni e festoni. Come da tradizione, in molti hanno approfittato della festa dell'Immacolata per decorare casa. A essersi aggiunti alla lista di star che hanno mostrato gli addobbi natalizi sui social sono stati Ilary Blasi e Francesco Totti, che hanno trasformato il salotto in un mondo fatato. Centinaia di led luminosi, un maxi albero, statuine di gnomi e cerbiatti: nell'enorme villa romana della coppia tutto è pronto per il Natale.

L’albero di Natale di casa Totti–Blasi

Dal tappeto rosso ai cerbiatti in salone

Quale migliore occasione dell'8 dicembre per addobbare l'albero e la casa per Natale? È proprio quanto fatto da Ilary Blasi, che non ha potuto fare a meno di documentare sui social la magica atmosfera casalinga. Non ha fatto tutto da sola, si è affidata all'azienda Solara, uno dei villaggi di Natale più grandi della Capitale, che ha inviato due membri dello staff nella sua enorme villa.

Lo staff di Solara monta il tappeto rosso in casa di Ilary Blasi

In salotto è stato installato innanzitutto un maxi tappeto rosso, sul quale sono state posizionate una serie di statuine "da fiaba", dagli gnomi con tanto di barba e cappello rosso a punta a dei dolci cerbiatti, fino ad arrivare a degli enormi funghi. Sullo sfondo non sono mancati dei led dalle luci calde, che hanno reso il tutto ancora più suggestivo.

Le decorazioni di Natale scelte da Ilary Blasi

Lo spettacolare albero di Natale di casa Totti-Blasi

Il vero protagonista delle decorazioni natalizie di casa Totti-Blasi è il gigantesco albero piazzato al centro del salone. È così alto da toccare al soffitto, è stato riempito con palline sui toni del rosso, oro e bronzo ed è stato illuminato da centinaia di led total gold, dai classici pisellini a dei tubi scintillanti. A opera finita la conduttrice ha posato seduta sul pavimento e di spalle mentre ammira gli spettacolari addobbi: sebbene la stanza fosse completamente al buio, è stata letteralmente "travolta" dalla luce calda. In quanti hanno reso la propria dimora così tanto magica come fatto da Ilary Blasi?