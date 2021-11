Ilary Blasi in Lapponia: quanto costa una notte nel villaggio di igloo immerso nelle nevi Ilary Blasi è partita per un viaggio da sogno in Lapponia. La nota showgirl ha trascorso dei giorni tra le nevi finlandesi in un villaggio di igloo con vista mozzafiato sull’Aurora Boreale. Scopriamo quanto è costato il suo soggiorno.

A cura di Clara Salzano

Ilary Blasi in Lapponia tra le nevi

Ilary Blasi ha scelto di trascorrere dei giorni nel profondo Nord, in Lapponia, a caccia di alci e Aurora Boreale. La nota showgirl è partita per un viaggio da sogno nelle foreste finlandesi con gli amici Luca Tommasini, direttore artistico di X Factor, e Ennio Meloni, autore tv. Niente marito Francesco Totti e figli al seguito per questo tour tra le nevi. Per il suo soggiorno Ilary Blasi ha scelto un villaggio di lusso fatto di igloo panoramici. Vi sveliamo i dettagli del resort in Lapponia e quanto è costato il soggiorno della famosa conduttrice tv.

Ilary Blasi in Lapponia con Luca Tommasini ed Ennio Meloni

Com'è fatto il Northern Lights Village in Lapponia di Ilary Blasi

Ilary Blasi è in Lapponia con gli amici alla ricerca dell'Aurora Boreale. Per questo viaggio da sogno, la moglie di Francesco Torri, con Luca Tommasini ed Ennio Meloni, soggiornano in un originale villaggio di igloo con tetto di vetro da cui ammirare il panorama finlandese. Si tratta del Northern Lights Village in Lapponia che offre un modo unico di vivere il cielo invernale finlandese pieno di stelle e ammirare l'aurora boreale, comodamente sdraiati sul letto del proprio igloo.

Il Northern Light Village in Lapponia dove ha soggiornato Ilary Blasi

Le cabine del resort di lusso tra le nevi finlandesi sono dotate di tetto in vetro che permette di godere del panorama naturale esterno. Grazie al tetto riscaldato al laser si elimina auotonomamente la neve depositata in modo da garantire sempre la vista migliore. Ogni igloo misura 29 meri quadrati e comprende un'ampia camera da letto panoramica, bagno ensuite, wifi e tutti i servizi di un hotel di lusso.

Leggi anche La casa di Winnie The Pooh diventa reale e ci puoi dormire: è in un bosco e costa 110 euro a notte

Un igloo con tetto di vetro del Northern Light Village in Lapponia

Il Northern Lights Village non comprende solo igloo immersi nella neve ma anche un ristorante a pochi passi di distanza, un negozio e la spa fiancheggiati da boschi disabitati. Il resort permette inoltre di organizzare una serie di esperienze nella neve per esplorare il territorio e conoscere la Lapponia.

Ilary Blasi davanti ad un igloo del Northern Light Village

Il tour più richiesto è sicuramente quello alla ricerca dell'Aurora Boreale che anche Ilary Blasi ha fatto, guidando per qualche ora fino al confine con la Russia per poi incontrare una famiglia di alci e finalmente ammirare uno degli spettacoli della natura più emozionante.

Ilary Blasi con Luca Tommasini in Lapponia a vedere l’Aurora Boreale

Quanto costa una notte in un igloo in Lapponia

Il soggiorno di Ilary Blasi in Lapponia è per molti "il viaggio della vita". La nota showgirl ha dormito in igloo panoramici immersi nelle foreste finlandesi da cui ammirare la spettacolare Aurora Boreale. Nonostante i -14 gradi della Lapponia, l'esperienza vissuta da Ilary Blasi è da sogno. Il resort in cui hanno dormito è un villaggio da fiaba unico al mondo che offre diverse tipologie di soggiorno. Si può scegliere di restare solo per due notti e godere dell'esperienza dell'igloo oppure fermarmi più giorni per esplorare il paesaggio circostante fino ad andare a vedere l'Aurora Boreale nell'estremo Nord.

Ilary Blasi con gli amici Tommasini e Meloni in Lapponia

Dormire in un igloo in Lapponia può essere il sogno di tanti ed effettivamente attraverso le immagini condivise sui social da Ilary Blasi è possibile comprendere l'incredibile esperienza che si può vivere. Trascorrere un soggiorno al Northern Lights Village non è sicuramente un viaggio che tutti possono fare ma non è neppure così proibitivo.

Il villaggio di igloo immerso nelle nevi della Lapponia offre diverse tipologie di soggiorno, il costo per un pacchetto da tre notti in igloo alla ricerca dell'Aurora Boreale, che è probabilmente quello scelto da Ilary Blasi, parte da 1.438 euro a persona. Un sogno che può diventare realtà.