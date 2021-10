Imma Tataranni 2, tutte le location della fiction tv di Rai1 L’attrice Vanessa Scalera torna nei panni di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” nella seconda stagione della fiction tv di Rai 1, in prima serata. Dopo aver rilanciato Matera, in Basilicata, come magnifica location di film e serie tv, la seconda stagione della fiction tv di Rai 1 estende i suoi confini oltre la città dei Sassi e spazia in tutta la Basilicata svelando la bellezza di una regione italiana troppo spesso sconosciuta. Vi sveliamo alcune delle destinazioni.

A cura di Clara Salzano

Imma Tataranni – Sostituto procuratore su Rai 1

Da martedì 26 ottobre 2021 va in onda la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la fiction tv di Rai 1 con l'attrice Vanessa Scalera che racconta le indagini di un sostituto procuratore del sud Italia. Che sia infatti ambientato nel nostro Bel Paese non è una notizia, visto che la prima stagione della serie ha portato la città di Matera alla ribalta nazionale. La seconda stagione della fiction tv di Rai 1, che ha già riscosso un enorme successo, estende i suoi confini oltre la città dei Sassi e spazia in tutta la Basilicata svelando la bellezza di una regione italiana troppo spesso sconosciuta.

La seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore su Rai1 – Courtesy raiofficial

La Basilicata set di film e serie tv

Da "Basilicata cost to cost" all'ultimo film di James Bond, “No Time to Die”, la Basilicata è diventata la regione preferita di film e serie tv, nostrane e internazionali. La seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore è stata girata in tutta la regione, tra la Val d'Agri e Viggiano. Si tratta di luoghi magnifici, spesso paragonati alle immagini dell'Islanda più suggestiva. Con campi e distese di boschi, borghi isolati e panorami mozzafiato, la Basilicata di Imma Tataranni è la più incontaminata e nascosta ai flussi turistici più battuti.

L’Appennino Lucano in Basilicata

Tra i luoghi più affascinanti rivelati dalla serie c'è il lago incantato di Piana del Lago, nel Parco nazionale dell’Appennino lucano, immerso nel verde più rigoglioso. Sono proprio i luoghi remoti di questa regione, con i suoi riti e costumi, ad essere i co-protagonisti della fiction tv che sottolinea il fascino di antichi temi come la transumanza e nuovi temi come il sempre crescente turismo esperienziale lucano.

Leggi anche Atlantis, la cava segreta che sembra una città nascosta sulla costa di Ibiza

Il cast della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore Courtesy Nando Irene

Oltre Matera c'è di più

Il regista Francesco Amato di Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha dichiarato: "Come fu nella prima stagione, Matera ha accolto Imma Tataranni con la sua generosità discreta e la sua incredibile fotogenia. L’atmosfera si è fatta più intima a causa del lockdown, che aveva sottratto la risorsa più importante (e chiassosa) della città, il turismo. Le strade erano vuote. Praticamente c’eravamo solo noi. E le volpi, che la notte venivano a visitare il set. Tuttavia, questa condizione eccezionale e irripetibile, ha inciso profondamente nella lavorazione".

Le Dolomiti della Basilicata

La seconda stagione della fiction tv è stata girata sempre a Matera ma anche in altri borghi della regione Basilicata, come Marsico Vetere, in provincia di Potenza. Qui di recente sono stati scoperti i resti, durante gli scavi di un oleodotto, di una Villa Imperiale di epoca romana. Borgo di Abriola sui Monti Lucani e Viggiano, nella Val d'Agri, famoso come luogo di pellegrinaggio per la presenza del Santuario della Madonna Nera, sono altre destinazione della fiction tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore che potrete ammirare in onda su Rai1, in prima serata, ogni martedì.