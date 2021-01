Il 21 gennaio 2021 si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden e già i primi segni di cambiamento sono stati annunciati. Dall'interruzione della costruzione del muro al confine tra Messico e USA all'arredamento della Casa Bianca. Tutti i presidenti americani modificano l'arredamento del loro studio all'inizio del loro mandato e Joe Biden ha già mostrato al pubblico i propri gusti. Un nuovo tappeto, altri ritratti alle pareti e niente più pulsante per la Diet Coke di Trump sono solo alcune delle modifiche apportate dal nuovo Presidente USA nello Studio Ovale della Casa Bianca.

Le immagini condivise dello Studio Ovale, dopo i cambiamenti richiesti da Joe Biden, mostrano l'iconico studio presidenziale nella Casa Bianca in una veste diversa da quella a cui ci aveva abituati Donald Trump. Il primo intervento più evidente è la scelta di Biden di un tappeto di colore blu intenso, con il sigillo presidenziale al centro, che era stato utilizzato l'ultima volta dal presidente Bill Clinton, poi sostituito da un tappeto di colore chiaro da Trump. Il nuovo Presidente degli Stati Uniti ha anche utilizzato i drappeggi in oro scuro voluti da Clinton. Biden ha inoltre conservato la scrivania Resolute, così chiamata perché è stata costruita utilizzando la quercia della nave da esplorazione artica britannica HMS Resolute, e scelto una sedia in pelle marrone scuro trapuntata al posto della sedia da scrivania marrone rossastra usata da Trump.

Joe Biden ha eliminato dalla scrivania dello Studio Ovale il pulsante che veniva usato da Trump per ordinare le sue numerose Diet Coke. Pare che il vecchio Presidente USA ne consumasse oltre dodici al giorno. Trump aveva mostrato per la prima volta il famoso pulsante nelle interviste del 2017 con l'Associated Press e il Financial Times dimostrando ai giornalisti che con la semplice pressione di un pulsante rosso, un maggiordomo della Casa Bianca gli avrebbe portato un bicchiere di soda nello Studio Ovale. Lo stesso pulsante in realtà non è un'invenzione di Trump né è stato utilizzato solo per ordinare bevande gassate: anche il presidente Barack Obama ne ha fatto uso su un tavolo durante un pranzo con il presidente della Camera, Nancy Pelosi. Ora l'iconico "Diet Coke button" ha lasciato lo Studio Ovale in base ai cambiamenti richiesti da Joe Biden.

La Casa Bianca conserva un'ampia collezione di mobili, dipinti e altri manufatti utilizzati in tutti precedenti mandati presidenziali. Per il nuovo arredamento della Casa Bianca, ad ogni nuova presidenza, i presidenti possono anche prendere in prestito oggetti dallo Smithsonian e da altri musei. Joe Biden ha scelto di sostituire un ritratto del presidente Andrew Jackson con un ritratto del presidente Franklin Delano Roosevelt e ha scelto di mostrare nello Studio Ovale il ritratto di alcuni dei più importanti personaggi progressisti e attivisti della storia, come Robert F.Kennedy, Martin Luther King Jnr, Rosa Parks, Eleanor Roosevelt e il leader e attivista per i diritti civili Cesar Chavez. Ha inoltre compreso i ritratti di Benjamin Franklin, del presidente Thomas Jefferson e del segretario al tesoro Alexander Hamilton. Il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America ha anche sostituito la fila di bandiere militari che Trump usava per decorare l'ufficio con solo due bandiere dietro la sua scrivania: la bandiera americana e una bandiera con il sigillo presidenziale.