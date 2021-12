Joe e Jill Biden, le decorazioni per il primo Natale alla Casa Bianca: 41 alberi e oltre 10mila addobbi La first lady ha iniziato a pianificare le decorazioni in estate: ogni sala ha un tema e la casetta di marzapane è dedicata ai lavoratori prima linea durante la pandemia.

A cura di Beatrice Manca

Per Joe e Jill Biden questo è il primo Natale "presidenziale" alla Casa Bianca: com'è tradizione, la first lady si è occupata delle decorazioni iniziando a pianificarle dall'estate, in modo che fossero pronte subito dopo la festa del Ringraziamento. Il tema di quest'anno è "Regali dal cuore": Jill Biden si è ispirata ai piccoli atti di gentilezza e di cura che sono stati messi in atto durante la pandemia. Ora le decorazioni sono state finalmente svelate al pubblico in tutto il loro splendore: 41 alberi di Natale, più di 300 candele e più di 10mila ornamenti. Il dettaglio più personale? Le foto di Joe e Jill Biden appese ai rami dell'abete come decorazione.

L'albero di Natale è arrivato in carrozza

All'interno della Casa Bianca ci sono diversi alberi che decorano gli ambienti principali, ma solo uno è quello "ufficiale": si tratta di un abete Fraser alto più di 5 metri, che è arrivato alla fine di Novembre dal North Carolina e occupa il posto d'onore, sul porticato principale. L'albero non poteva certo arrivare su un camion, come un pacco qualsiasi: è stato consegnato in una carrozza, accolto dalla first lady in persona con una cerimonia di tutto rispetto.

Jill Biden con l’albero di Natale appena arrivato alla Casa Bianca

Le decorazioni sono un omaggio ai lavoratori

Ogni sala ha un tema: la biblioteca, ad esempio, è dedicata all'apprendimento e alla scuola, con farfalle che sembrano uscire dai libri. Non mancano poi, in tutti i saloni, ghirlande verdi, nastri e addobbi a forma di pacchi regalo. Sui soffitti dei grandi corridoi sono proiettate luci a forma di fiocco di neve, che danno l'illusione di camminare sotto a una nevicata. C'è anche la tradizionale casetta di pan di zenzero: una replica esatta dell'originale a cui sono stati affiancati altri edifici tra cui un ospedale, una caserma dei pompieri, una stazione di polizia, un magazzino e una scuola. Un tributo, spiegano dalla Casa Bianca, ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati in prima linea durante la pandemia nei settori vitali per il Paese.

Le foto dei presidenti appese agli alberi

La coppia presidenziale ha voluto aggiungere un tocco personale: Jill e Joe Biden hanno appeso al camino nella sala da pranzo di Stato sei calze, una per ogni nipote di Biden, lavorate a maglia da un artigiano del Delaware. I due grandi alberi della sala hanno delle decorazioni speciali: le fotografie incorniciate di molte coppie presidenziali in momenti privati, dai Kennedy ai Reagan, inclusi i Trump. Non mancavano nemmeno le foto private di Jill e Joe Biden, alcune mai mostrate in pubblico. Anche le festività, alla Casa Bianca, sono un affare di Stato.