Questa casa di container è economica, sostenibile e resiste agli uragani

A cura di Clara Salzano

La costa del Kentucky si sta ancora riprendendo dall'uragano Sandy che ha devastato grandi aeree. Tuttavia è proprio in risposta a questo tragico evento che è nato il progetto di Kairu House, una casa galleggiante unica costruita dallo studio di architettura REKSTUR e utilizzata per la sperimentazione di una vita anfibia e sostenibile, in risposta alla minaccia dell'innalzamento del livello del mare sulle coste e alle inondazioni regolari sulla penisola di Rockaway. La Kairu House offre anche una soluzione economica e di qualità alla crisi degli alloggi a prezzi accessibili a New York City.

La Kairu House è un'originale casa galleggiante composta da due container cubi alti 12 metri, tagliati a metà su una diagonale e impilati per creare un'abitazione a due piani. Questa struttura si trova su due chiatte in acciaio da 11'wx 30'l saldate insieme per creare un'unica chiatta e una piattaforma per la casa. La Kairu House comprende una camera da letto, il bagno e uno spazio abitativo al primo piano, mentre la cucina e due spazi ponte sono posti al secondo piano, disposta al contrario di una casa tradizionale per massimizzare le splendide viste disponibili quando si vive sull'acqua.

Kairun prende il nome dal giapponese di rana ed è appunto un omaggio alla sua posizione resiliente sull'acqua. Le chiatte sono state costruite nel 2016 in seguito all'uragano Sandy che ha colpito le coste del Kentucky. L'esoscheletro principale dei container e delle chiatte è stato assemblato da un cantiere navale di Staten Island a New York. L'abitazione non manca di nulla, è dotata di impianto elettrico e di tutti i comfort di una casa tradizionale tanto che il fondatore dello REKSTUR, che ha progettato la casa, ha deciso di trasferirsi nella Kairu House con tutta la sua famiglia.