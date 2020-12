Non solo cibo e bevande, i distributori automatici oggi sono sempre più diffusi e non si limitano ormai a vendere solo prodotti di rapido consumo o usa e getta ma anche oggetti utili e duraturi come ricambi per automobili e persino biciclette. La vendita attraverso i distributori sta infatti diventando sempre più comune, complice anche il taglio del costo di personale e altri servizi. Avevamo assistito all'arrivo di distributori automatici di assorbenti, prodotti farmaceutici, sex toys, magliette o anche oggetti per la casa. All'interno della stazione LRT di Lake Street a Minneapolis, Minnesota, c'è un distributore automatico che vende ricambi di bicilette come tubi, scaldamani, kit di toppe, salviettine, mappe dei sentieri locali, kit di riparazione dei raggi, snack, bevande e altro.

Bike Fixation è l'azienda che realizza distributori automatici di pezzi di biciclette che ha un largo mercato in tutto il Nord America e si sta espandendo in Cile, Israele, Romania, Guatemala e altri paesi. La maggior parte di queste macchine può essere trovata nei negozi di biciclette, nei condomini, in uffici privati e nei campus universitari. Le macchine sono provviste di parti di cui si necessita comunemente; accanto ad ogni distributore c'è un compressore d'aria libero e, a diversi metri di distanza, un supporto da lavoro è montato a terra, con otto strumenti fissati in modo permanente tramite il cavo aereo.

Il distributore automatico di ricambi di biciclette è a grandezza naturale ed è stato progettato e testato per vendere in modo affidabile prodotti per biciclette grandi come un lucchetto a U. Con questo accessorio l'azienda Bike Fixation spera di offrire una risorsa necessaria alle comunità ciclistiche e supportare l'infrastruttura delle biciclette allo stesso tempo: "Il distributore automatico ad alta sicurezza è estremamente robusto, costruito per resistere alle condizioni interne ed esterne e dispone di raffreddamento interno e riscaldamento opzionale per climi freddi. Ha caratteristiche uniche che lo rendono estremamente resistente agli atti vandalici ed è il più robusto distributore automatico frontale trasparente disponibile.", spiega Bike Fixation, "Funziona con tutti i principali metodi di pagamento e si può persino creare carte regalo di qualsiasi valore per doni fuori dal comune".