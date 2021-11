La camera con vista più alta d’Europa: dove si trova e quanto costa dormirci In occasione dell’apertura della stagione sciistica, si può dormire a 3500 metri, in una stanza con vista spettacolare sul Monte Bianco, nella stazione di Punta Helbronner, e sciare per primi sulle piste di Courmayeur.

A cura di Clara Salzano

L’Airbnb più alto d’Europa, con vista sul Monte Bianco ph Claudia Zalla

Per gli amanti dello sci e delle cime innevate è arrivato il periodo dell'anno più atteso, quello che coincide con l'apertura della stagione sciistica. L'anno scorso in tanti hanno sofferto vedendo gli impianti chiusi, a causa della pandemia, nonostante le piste innevate. Quest'anno si potrà sciare per primi sulle piste di Courmayeur grazie alla collaborazione tra Airbnb, Skyway Montebianco e Courmayeur Mont Blanc Funivie, che offrono la possibilità a due sciatori di dormire a 3.500 metri d’altezza, in una suite appositamente realizzata nella stazione di Punta Helbronner.

La vista dalla Suite Skyway Montebianco

L'Airbnb più alto d’Europa si trova a 3.500 metri di altezza, con vista privilegiata sul Monte Bianco. Si tratta della Suite Skyway Monte Bianco, realizzata in occasione dell'apertura della stagione sciistica sulle piste di Courmayeur. La camera è stata installata nella stazione di Punta Helbronner e la caratteristica principale della speciale suite è una vetrata di circa 50 metri quadrati che affaccia sul Monte Bianco.

La suite a 3.500 metri di altezza con vista sul Monte Bianco

L'Airbnb più alto d'Europa è circondato da una terrazza circolare con vista non solo sul Monte Bianco ma anche il Monte Rosa, il Cervino, il Gran Paradiso e il Grand Combin. All'interno della stanza i fortunati ospiti possono soggiornare in un ambiente di design arredato con pezzi iconici come le poltroncine Easy-chairs di Alvar Aalto, la lampada da terra Akari di Vitra e il tappeto Kilim di Amin.

Leggi anche La spettacolare aurora australe vista dallo spazio

La terrazza circolare dell’alloggio di Airbnb più alto d’Europa

Quanto costa dormire nella Suite Skyway Monte Bianco

Per accedere all'esclusiva suite a 3.500 metri di altezza, si avrà la possibilità a partire dal 23 novembre di prenotarsi sul sito di Airbnb. Il soggiorno sarà disponibile solo per la notte del 27 novembre 2021, che coincide con l'apertura degli impianti sciistici di Courmayeur.

Arredi di design per la Suite Skyway Monte Bianco

I due sciatori che riusciranno a garantirsi il soggiorno nella Suite Skyway Monte Bianco, potranno anche avere la possibilità di sciare da soli sulle piste prima dell'apertura, una delle esperienze più emozionanti che ci sia, secondo Federica Brignone, campionessa del mondo di sci alpino, medaglia olimpica e prima donna in Italia ad aver vinto la Coppa del Mondo Generale: "Come professionista, mi è capitato spesso di sciare sulle piste di Courmayeur completamente vuote, con alle spalle lo speacolo del Monte Bianco. È un’esperienza incredibile che mi emoziona tue le volte e sono estremamente felice che con Airbnb due viaggiatori possano vivere le mie montagne in un modo così unico ed esclusivo”. Il costo del soggiorno, di 190 euro tasse escluse, sarà destinato al progetto di Skyway Monte Bianco per ripopolare la collina di ciliegi.