"Siamo escursionisti di sentieri, vagabondi nella foresta, sognatori ad occhi aperti, escursionisti su strada, ciclisti, raccoglitori di fiori, produttori di tavoli, rompi sedie, cassetti scarabocchi, narratori di storie, nuotatori di laghi, ponticelli di fiume. Siamo Bivvi. Un team di creativi appassionati di design e outdoor.", con queste parole si presenta BIVVI, un'azienda di cabine prefabbricate con sede a Portland. Bivvi Camp è la sua ultima opera e consiste in una comoda capanna portatile per connettere le persone all'aria aperta con un impatto minimo sul loro ambiente. Bivvi Camp è facile da assemblare, economica e costituisce un rifugio confortevole tutto l'anno qualunque sia la tua meta.

Bivvi Camp è la capanna mobile, modulare e sostenibile per gli appassionati di outdoor di oggi. "La nostra filosofia è preservare esperienze outdoor coinvolgenti per le persone e per le molte generazioni future a venire.", spiega il team di Bivvi, "Ogni decisione che prendiamo ha lo scopo di lasciare meno un segno sul nostro pianeta rispetto a quando siamo arrivati ​​qui. Per noi la sostenibilità si ottiene ascoltando, rispettando e prendendosi cura delle nostre risorse naturali. Ecco perché ogni cabina è progettata per durare nel tempo. Ogni cabina è prefabbricata in una fabbrica per ottenere la massima qualità a un costo inferiore. Collaboriamo strettamente con i fornitori per garantire che i materiali provengano da fonti sostenibili ove possibile. Ci sforziamo di collaborare con sostenitori e organizzazioni che la pensano allo stesso modo che si allineano con questo ethos. Riuniamo le persone e creiamo momenti memorabili all'aria aperta".

Ogni cabina misura 8 metri quadrati e ha un'altezza di circa 3 metri. Bivvi deriva dalla parola bivacco e rappresenta appunto la filosofia alla base di questo rifugio che permette di vivere nella natura. Ogni capanna è dotata di un'inconfondibile finestra panoramica triangolare, aperture di ventilazione naturale, rivestimenti in cedro macchiati e sigillati, isolamento completo, una porta con chiusura su misura con hardware di alta qualità, oblò della porta e metallo esterno di qualità a lunga durata coperture. Viene fornita completamente assemblata e pronta alla consegna a partire da 19,880 dollari.