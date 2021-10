La casa di Ambra Angiolini: maxi quadri pop e librerie di design Com’è fatta la casa di Ambra Angiolini? Vi sveliamo alcuni dettagli della sua abitazione, prendendo le distanze dai recenti gossip sulla sua vita privata per aprirci a curiosità forse più interessanti. Dai quadri pop agli arredi di design, la residenza dell’attrice rivela molto su Ambra Angiolini dolce e ironica.

A cura di Clara Salzano

Un maxi quadro di Two Fingerz nella casa di Ambra Angiolini

In questi giorni si sta leggendo e sentendo molto parlare della fine della relazione di Ambra Angiolini con l'allenatore Massimiliano Allegri. La notizia è stata ufficializzata dalla consegna di un Tapiro da parte di Striscia la Notizia all'attrice e conduttrice radio che ha scatenato la reazione della figlia di lei e di molti fan e amici di Ambra. E in questo vortice di gossip sulla showgirl, vogliamo prendere le distanze dai dettagli della vita privata di Ambra per aprirci a curiosità più interessanti che possano riguardarla, ad esempio: com'è fatta la casa di Ambra Angiolini? Dalle immagini condivise sui social apprendiamo che l'attrice possiede più di un gadget dei Two Fingerz e diversi arredi di design.

78. Mostra Internazionale d’arte cinematografica Red carpet del film Freaks out nella foto: Ambra Angiolini Ph Piergiorgio Pirrone

Nella casa di Ambra Angiolini più di un gadget dei Two Fingerz

Ambra Angiolini non condivide molte notizie sulla sua vita privata sui social. Siamo riusciti tuttavia a individuare alcuni dettagli sulla sua casa che abbiamo trovato davvero interessanti e allegri. La nota attrice italiana ha dimostrato in alcuni post pubblicati sul suo profilo Instagram di avere un gran senso dell'ironia innanzitutto, ma questo già era noto dai tempi di Non è la Rai, e di essere un'amante della musica. Nello specifico l'interesse è rivolto al gruppo di musicisti italiani Two Fingerz, composto da Danti e Paolo Palmeri (gpool), di cui Ambra possiede un maxi quadro alla parete con il nome del gruppo, su fondo bianco, e con una cornice dorata in stile barocco. Nella stessa stanza la conduttrice di Radio Capital sfoggia anche uno specchio dei Two Fingerz con il logo dell'album del gruppo musicale. Davvero originale.

Arredamento di design per la casa di Ambra Angiolini

Nella casa di Brescia di Ambra Angiolini, a cui sembra aver fatto ritorno dopo una breve parentesi milanese, la nota show girl si mostra in versione familiare in un video commovente di auguri. Le immagini mostra sullo sfondo una libreria di design, probabilmente di MDF Italia, azienda italiana leader nell'arredo di design che da sempre adotta un approccio di ricerca dei materiali e sottrazione del superfluo nelle forme. La libreria si Ambra Angiolini, con le sue linee essenziali, arreda una zona in cui la cucina e l'angolo studio dell'attrice si integrano perfettamente evidenziando gusto e attenzione per il design ma anche per la funzionalità.