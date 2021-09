La casa di Can Yaman a Roma: stelle sul soffitto e vista mozzafiato sul Colosseo Dove vive Can Yaman? Com’è la casa? Cosa fa? Sono solo alcuni delle curiosità sull’attore turco, compagno di Diletta Leotta, a cui possiamo dare risposta. Sappiamo infatti che Can Yaman vive a Roma e si dedica quotidianamente all’attività fisica ma ecco alcuni dettagli che non tutti avranno notato.

A cura di Clara Salzano

Can Yaman, attore e modello turco, testimonial del turismo turco in Italia

Dopo l'intervento di Diletta Leotta a Verissimo in cui la showgirl si è aperta e ha raccontato anche della sua storia d'amore con Can Yaman, l'attenzione mediatica sull'attore turco si è intensificata e ha posto alcuni interrogativi sulla sua vita: dove vive Can Yaman? Com'è la casa? Cosa fa? Attraverso il suo profilo Instagram, in realtà, molte risposte sulla vita di Can Yemen vengono già fornite. Sappiamo infatti che l'attore turco, compagno di Diletta Leotta, vive a Roma e si dedica quotidianamente all'attività fisica ma ecco alcuni dettagli che non tutti avranno notato.

1. Il proiettore di stelle di Can Yemen

Attraverso il profilo Instagram di Can Yemen è stato possibile scoprire una serie di dettagli della casa dell'attore che vive a Roma. Il compagno di Diletta Leotta trascorre infatti molto tempo nel suo appartamento romano, tra gli impegni lavorativi come show man e testimonial del turismo turco in Italia. Di tanto in tanto l'attore turco ama allenarsi di notte sotto un soffitto stellato creato con un proiettore di stelle che rende l'atmosfera domestica magica.

2. La casa di Can Yemen di fronte al Colosseo

Can Yemen ha scelto Roma come sua città di adozione in Italia. L'attore turco, classe 1987, ha lasciato Istanbul e si è trasferito in Italia nel 2020. Laureato in Giurisprudenza, dopo la laurea Yemen ha deciso di dedicarsi solo alla recitazione ed è in Italia che ha trovato il suo terreno di crescita. A Roma, l'attore turco, vive in una casa da sogno proprio di fronte a uno dei monumenti più iconici della città. Attraverso le immagini condivise sui social Can Yemen ha rivelato di godere di una vista mozzafiato del Colosseo dal terrazzo del suo palazzo: "Vivo in Italia da quasi 10 mesi", ha scritto Yemen su Instagram, "e posso dire, a questo punto della mia vita, che questo posto meraviglioso a Roma è dove mi sento veramente a casa".

3. Can Yemen ha una palestra in casa

Sono tanti i post realizzati da Can Yemen su Instagram in cui si mostra in perfetta forma fisica ma soprattutto amante dello sport. L'attore turco si allena quotidianamente e ha dispone di una vera e propria palestra in casa. Probabilmente l'essersi trasferito in Italia poco prima della pandemia globale ha reso necessario attrezzare il suo appartamento romano con tutto il necessario per allenarsi. Oggi Can Yemen dimostra di usare ancora molto tutti i suoi attrezzi domestici come la panca funzionale e manubri con diversi pesi per sentirsi sempre al meglio.