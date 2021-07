La casa di Jeff Bezos non è nello spazio ma a Los Angeles: è la più costosa di Beverly Hills Rientrato dal suo primo lancio nello spazio, Jeff Bezos farà ritorno a casa e il CEO di Amazon e uomo più ricco del mondo non poteva non vivere nella villa più costosa di Los Angeles, pagata un ottavo del suo patrimonio. Situata nel cuore di Beverly Hills, la vasta tenuta di nove acri è una proprietà storica, in stile coloniale, della città, costruita da Jack L. Warner, defunto ex presidente e co-fondatore della Warner Bros.

A cura di Clara Salzano

Dopo il suo primo viaggio nello spazio ieri, Jeff Bezos oggi non è solo il fondatore, CEO di Amazon e uomo più ricco del mondo ma anche il più chiacchierato. La sua impresa ha dato inizio ufficialmente alla stagione del turismo spaziale e ad un era in cui i sogni di fantascienza risultano più reali che mai. E dopo essere tornato con i piedi per terra, la nostra domanda è stata: e ora? Probabilmente ora tornerà a casa. E stupirà scoprire che la sua residenza non è nello spazio e neppure nel deserto del Texas bensì a Los Angeles, nella casa più costosa di Beverly Hills. Lo scorso anno, infatti, Bezos ha acquistato la storica Warner Estate a Beverly Hills al prezzo di 165 milioni di dollari, un nuovo record per l'area di Los Angeles.

Situata nel cuore di Beverly Hills, la vasta tenuta di Jeff Bezos a Los Angeles si sviluppa su una superficie di nove acri ed è un pezzo di storia di Hollywood perché appartenuto al fondatore della Warner Bros. La proprietà comprende un edificio principale in stile coloniale di 1.200 metri quadrati con numerose terrazze e giardini, diverse dependance per gli ospiti, campi da tennis, un campo da golf a nove buche e un complesso di piscine. È inoltre protetto da un sistema di sicurezza all'avanguardia, che comprende una delle siepi più alte della città e non a caso, nonostante Los Angeles sia largamente mappata su Google, la proprietà a distanza ravvicinata risulta impenetrabile.

"The Legendary Estates of Beverly Colline" dell'agente immobiliare di Los Angeles Jeff Hyland si parla della storia tenuta Warner Estate: "Nessuna residenza dello zar dello studio, prima o dopo, ha mai superato in dimensioni, grandezza o puro glamour la Jack Warner Estate su Angelo Drive a Benedict Canyon". Jeff Bezos ha acquistato la casa tentacolare, per un ottavo del suo patrimonio di 203 miliardi di dollari, dal dirigente e filantropo David Geffen. Il costo della proprietà è il più alto del mercato immobiliare di Los Angeles fin'ora registrato: 165 milioni di dollari. Dell'iconica proprietà non sembrano siano state fatte importanti modifiche esterne. Degli interni non sono disponibili immagini che possoano testimoniare un quasi certo restyling e ammodernamento interno. Secondo recenti rumors, Bezos avrebbe anche acquistato una casa adiacente alla Warner Estate per 10 milioni di dollari.