La casa di Laura Chiatti e Marco Bocci: una vasca in camera da letto e un juke box nel salotto Mentre Laura Chiatti viene diretta per la prima volta dal marito Marco Bocci sul set di un film, scopriamo dove vive la famosa coppia con i figli e com’è fatta la loro casa.

A cura di Clara Salzano

Laura Chiatti e Marco Bocci, moglie e marito dal 2014

Laura Chiatti e Marco Bocci sono impegnati sul set dello stesso film in cui l'attrice italiana è diretta, per la prima volta, proprio dal marito. Mentre assistiamo alle riprese de "La Caccia", il secondo film da regista di Bocci con protagonista la moglie a conferma di un sodalizio non solo privato ma anche lavorativo, scopriamo dove vive la famosa coppia con i due figli Enea e Pablo.

Laura Chiatti e Marco Bocci in una foto nella propria casa

Una villa in stile industrial per Laura Chiatti e Marco Bocci

Laura Chiatti e Marco Bocci sono sposati dal 2014 e hanno due figli, Enea e Pablo. Tutti insieme vivono in una villa familiare che spesso la coppia mostra con orgoglio nei propri post sui social. Si tratta infatti di una grande casa arredata con gusto e in stile industrial.

Laura Chiatti con i figli Enea e Pablo nella sala da pranzo di casa lo scorso Natale

Parquet chiaro per i pavimenti, sedie colorate, sgabelli di ferro ed elementi vintage caratterizzato la villa con giardino di Laura Chiatti e Marco Bocci. C'è persino un juke box nel salotto di casa.

Marco Bocci nel salotto di casa con il juke box sullo sfondo

Per il proprio salotto Laura Chiatti e Marco Bocci hanno scelto un grande e comodo divano beige che riempie la stanza. Tra i colori chiari dominanti nell'interior, spiccano le numerose opere d'arte alle pareti e le fotografie di famiglia.

Laura Chiatti nel salotto di casa

La camera da letto e la cabina armadio di Laura Chiatti

Il regno di Laura Chiatti in casa è sicuramente la sua cabina armadio in cui si scatta spesso numerosi selfie con outfit sempre diversi e ricercati. La nota attrice possiede infatti un armadio molto ricco che denota la sua passione per la Moda. La cabina armadio è inoltre inondata di luce naturale grazie ad un balcone che conduce direttamente nel giardino di casa.

La cabina armadio di Laura Chiatti

Proprio accanto alla cabina armadio si trova la camera da letto di Laura Chiatti e Marco Bocci che ha come elemento caratteristico un'ampia vasca libera di fronte al letto per momenti di relax più intimi. La coppia gode inoltre di uno spazioso bagno ensuite da dove spesso l'attrice ama fotografarsi.

Laura Chiatti si fotografa nel bagno della sua camera dove si trova una vasca libera

Anche la camera dei figli di Laura Chiatti e Marco Boccia ha uno stile molto originale. Sulla parete spicca un grande murale di Spiderman e un letto per bambini con lenzuola dello stesso supereroe della Marvel, probabilmente tra i personaggi preferiti di Enea e Pablo.

La camera da letto dei figli di Laura Chiatti e Marco Bocci

L'esterno della casa merita inoltre una nota particolare perché è uno spazio che la famiglia di Laura Chiatti e Marco Bocci dimostra di apprezzare molto con comodi arredi, erba sintetica e tanto relax.