La casa di Sabrina Ghio: una vasta collezione di farfalle e parati floreali È passato molto tempo da quando Sabrina Ghio ha partecipato al programma Amici di Maria De Filippi. Scopriamo oggi dove vive l’ex ballerina e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Sabrina Ghio nel suo salotto di casa

Sono lontani i tempi in cui Sabrina Ghio ballava nel programma Amici Di Maria de Filippi come concorrente. La giovane ballerina romana oggi è una donna, ha una figlia e, dopo aver partecipato anche a Uomini e Donne, ha raggiunto un grande successo sui social sia come Social Media Manager che come influencer. Scopriamo dove vive Sabrina Ghio e com'è fatta la sua casa.

Sabrina Ghio seduta alla poltrona della sua camera da letto

Dove vive Sabrina Ghio

Tinte neutre e materiali naturali caratterizzano la casa di Sabrina Ghio a Roma. L'ex ballerina di Amici condivide spesso sui social immagini della casa e dalle foto è stato possibile notare una serie di dettagli della sua abitazione. La casa è arredata con un gusto molto femminile ed è evidente nel salotto e nella sala da pranzo dove dominano i toni caldi e il velluto per le poltrone attorno al tavolo e il divano.

Sabrina Ghio in casa a Natale 2020

Nella camera da letto di Sabrina Ghio c'è un letto matrimoniale con una grande testata di velluto trapuntato, comodini sospesi, alte lampade classiche e un grande specchio di fronte dove l'influencer si riprende mentre si allena o si prepara.

Sabrina Ghio allo specchio della sua camera da letto

A sorprendere in casa è soprattutto una parete del salotto dedicata a una vasta collezione di farfalle che assieme al parato floreale della sala da pranzo immergono l'appartamento in un'atmosfera naturale.

L’albero di Natale 2021 di Sabrina Ghio

La cucina della casa di Sabrina Ghio è moderna ed ampia. Come la maggior parte delle pareti anche la cucina è di colore beige e sul frigorifero è colorata dalle numerose foto dell'ex ballerina con la figlia e il compagno.

Il terrazzo di Sabrina Ghio a Roma

La casa di Sabrina Ghio gode anche di un ampio terrazzo che è stato arredato proprio di recente con un comodo divanetto e tanti cuscini per godere dell'aria aperta e delle belle giornate di sole.