La casa di Wanda Nara a Milano: divani di design extra large e coperte di Hermès da più di 1.200 euro Wanda Nara, finito ufficialmente il matrimonio con Mauro Icardi, si mostra da sola a Milano nella casa che definisce come “Home sweet home”. Lontana dal Wanda Gate e dal gossip, la nota imprenditrice, opinionista tv e procuratrice si rivela rilassata nella sua abitazione, tra divani di design extra large e accessori firmati.

A cura di Clara Salzano

Wanda Nara nella sua casa milanese

Wanda Nara è a Milano e sono numerose le immagini che la ritraggono nella sua nuova casa. La nota imprenditrice, opinionista tv e procuratrice sembra aver archiviato la turbolenta storia d'amore col marito Mauro Icardi dopo aver scoperto di essere stata tradita e voler stare da sola. In Argentina si parla addirittura di Wanda Gate in merito al triangolo amoroso tra lei, Icardi e l'attrice argentina China Suarez. Lontana dai problemi coniugali e dai gossip, Wanda Nara si rivela rilassata nella sua abitazione, tra divani di design extra large e accessori firmati.

Il salotto della casa di Wanda Nara a Milano

Wanda Nara vive a Milano

Dopo la notizia del divorzio di Wanda Nara e del calciatore Mauro Icardi, la nota opinionista tv si mostra da sola a Milano rendendo ufficiale l'informazione fornita dalla televisione argentina. È probabile che dopo le turbolenze amore con l'ex marito a causa di un tradimento, Wanda Nara abbia deciso di allontanarsi da Parigi dove vive e lavora Icardi e ritirarsi in una delle loro case di Milano.

La nota coppia possiede infatti nel proprio patrimonio due case a Milano (in zona San Siro e Porta Nuova), un'appartamento a Parigi, una casa di campagna a Galliate, a 50 minuti dal capoluogo meneghino, e una proprietà in Argentina. Wanda Nara si è trasferita a Milano di recente dove si sta godendo la casa in solitudine.

Arredi di design e coperte di Hermès nella casa di Wanda Nara

Nella casa di Wanda Nara non c'è spazio per gli eccessi. L'abitazione è caratterizzata da un arredamento moderno nelle tinte del bianco e del nero con arredi di design dalle linee pure. Risalta immediatamente il divano bianco extra large, in contrasto con il tappeto nero e i tavolini in marmo e MDF, che arredano tutto il salone.

Sul divano inoltre spicca l'unica nota colorata che è rappresentata da una calda coperta. Osservando più da vicino si scorge una lettera H che fa sicuramente riferimento al logo di Hermès e che identifica il plaid Avalon della famosa maison francese. Il costo per il lussuoso accessorio in lana Merinos e cachemire è di 1.230 euro per un avvolgente relax sul divano.