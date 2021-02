Arnon Rodrigues, architetto brasiliano di base a Praga, è una casa incastonate tra due rocce frastagliate sull'acqua. Il progetto si presenta come un volume spigoloso, compatto, che, come una lama, fa un taglio netto nella roccia. La Cliff House è solo un render eppure i dettagli con cui si presenta fanno sembrare l'ambientazione così realistica che tutti avranno avuto il desiderio di viverci.

Non sono date indicazioni sul luogo in cui Arnon Rodrigues vorrebbe costruire la sua Cliff House, eppure l'immagine è così realistica che la casa sembra esistere in questo paesaggio rarefatto e attraente. La casa è una struttura ad un un livello caratterizzata da pareti semitrasparenti come se le partizioni esterne fossero fatte di tessuto in grado di garantire luce all'interno e privacy all'esterno. Quando le luci sono accese negli interni della casa è possibile scorgere un accenno di arredo che sembra indicare la presenza di una zona notte nell'ala est dell'abitazione mentre la zona giorno si sviluppa nell'area ovest del volume.

Non è chiaro come si possa accedere alla casa perché essendo solo un'immagine, seppur ben lavorata, non fornisce dettagli riguardo all'ingresso nella struttura. Sembrerebbe dal render che ci sia un collegamento interno nella roccia che conduce direttamente all'interno della casa da cui probabilmente si gode di un panorama mozzafiato, completamente immersi in un paesaggio incontaminato e pieno di contrasti. L'esile struttura portante, fatta di due solette parallele e sottili colonne che permettono una lunga parete vetrata continua per tutta la casa, è sospesa sull'acqua e siamo certi che all'interno la sensazione di volteggiare nell'aria deve essere incredibile. Esistono diversi progetti di Cliff house, alcuni solo immaginati, altri realizzati, tutti con una forte relazione con il paesaggio e immersi in una natura aspra, ma il progetto di Arnon Rodrigues è l'unico che funge da ponte tra due crinali rocciosi a picco su un corso d'acqua che fluisce.