La casa sull’albero a forma di albero è il sogno di chi vuole vivere immerso nella natura

A cura di Clara Salzano

Constantia è una casa sull'albero unica. Si trova a Città del Capo, Sudafrica ed è circondata da alberi. Lo studio di architettura Malan Vorster è stato incaricato di progettare una piccola casa contemporanea per completare la collezione di edifici esistente, organizzata spazialmente attorno a un'interpretazione moderna del Cape Werf. Constantia si ispira agli alberi della tenuta e offre un rifugio immerso nella natura, una casa sull'albero a forma di albero per integrarsi perfettamente nel paesaggio circostante.

Inserita in una piccola radura tra giardini simili a foreste, Constantia riprende la verticalità degli alberi circostanti per offrire una vista mozzafiato della natura tutta intorno. "L'ispirazione è stata tratta dalle capanne in legno di Horace Gifford e dalle nozioni di Kengo Kuma di lavorare con il vuoto o lo spazio intermedio, mentre la padronanza della forma pura di Louis Kahn e l'etica dei dettagli di Carlo Scarpa hanno informato un processo di sobrietà geometrica e produzione artigianale", spiega l'architetto Malan Vorster. "Lo schema organizzativo della struttura esplora la pura geometria di un quadrato, con ogni lato diviso in tre moduli e dove due di questi moduli determinano il diametro di un cerchio su ciascuno dei quattro lati del quadrato – risultando in un piano a girandola disposizione. Un quadrato è direzionale e un cerchio no: il quadrato si riferisce alla geometria del sito nord/sud e i quattro cerchi all'ambiente organico e naturale. Il centro di ogni cerchio è la posizione di una colonna e gli anelli circolari, che sostengono le travi del pavimento sopra, sono collegati alle colonne mediante bracci simili a rami. Ciascun anello circoscrive uno spazio semicircolare ancillare allo spazio abitativo della piazza principale a quel livello".

Questa casa sull'albero a forma di albero è come una “radura nel bosco”. Al primo livello si sviluppa la zona giorno mentre la camera da letto si trova al secondo livello e una terrazza sul tetto, al terzo piano. Le campate semicircolari ospitano un patio, un'alcova da pranzo e una scala al livello del soggiorno, un bagno al livello della camera da letto e un sedile integrato al livello del ponte sul tetto. L'ingresso all'edificio avviene tramite una rampa sospesa, in legno e acciaio corten. ". Tutti i materiali sono lasciati non trattati ed esprimeranno il passare del tempo mentre si adattano naturalmente agli alberi circostanti".