AirShip 2 è un iconica casa vacanze in alluminio posta in un luogo remoto di Drimnin, sulla costa occidentale della Scozia, dove trascorrere una vacanza sostenibile e osservare le costellazioni scintillanti sotto un'accogliente coperta scozzese. Progettato da Roderick James, AirShip 2 non pretende di essere un hotel a cinque stelle ma è sicuramente il soggiorno "più insolito" della Scozia con ampie vedute sul paesaggio circostante e le scenografiche Highlands.

Soprannominato il soggiorno "più insolito" della Scozia, AirShip 002 è una cabina moderna e originale dove trascorrere le vacanze in una delle zone più remote delle Highlands. La struttura offre un soggiorno isolato a Drimnin, sulla costa occidentale della Scozia ed è diverso da qualsiasi altra cosa che tu abbia mai provato. È un luogo confortevole, accogliente e bizzarro che lo rende un rifugio ideale per due persone. Progettato da Roderick James Architects, il design interno gode di uno spazio arioso e luminoso grazie a finestre in vetro curvo a est e ovest con vista sull'isola di Mull, sulle montagne spettacolari e sul mare. Lo spazio è inoltre sfruttato in ogni dettaglio con tutto il necessario per un soggiorno confortevole.

L'originale casa vacanze scozzese sembra un dirigibile, tuttavia offre un soggiorno unico in ambiente naturale mozzafiato, circondato da montagne innevate in inverno, boschi e colline rigogliose d'estate dove poter passeggiare ed esplorare il territorio scozzese. Gli oblò offrono scorci emozionanti del paesaggio e il terrazzino laterale è un luogo idilliaco dove mangiare all'aperto quando il tempo lo permette. Il letto è posizionato accanto agli oblò offrendo alle coppie una vista indimenticabile delle stelle su cui addormentarsi. Cervi, pecore, volpi e aquile pascolano e si librano nei campi e nei boschi intorno all'AirShip.