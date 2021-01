Una nuova villa da sogno si è aggiunta alla serie Solo Houses. Il progetto di "seconde case uniche progettate dalla nuova guardia di giovani architetti internazionali" dello sviluppatore francese Christian Bourdais ed Eva Albarran è in costruzione a Matarraña, nel nord-est del parco naturale di Els Port, tra Barcellona, Valencia e Saragozza, circondato da 100 ettari di campagna e natura incontaminata. L'ultima residenza è stata creata dallo studio di architettura giapponese Takei Nabeshima Architects che ha ideato una casa per le vacanze in cemento a forma di piramide rovesciata con una piscina mozzafiato in cui si riflette creando un gioco di rimando attraente.

Lo studio di architettura giapponese Takei Nabeshima Architects ha aggiunta l'ultima villa da sogno alla serie Solo Houses nel parco naturale "Los Puertos de Beceite" in Spagna, in una natura mozzafiato. Solo Houses è una sapiente miscela di architettura, opere d'arte e percorsi paesaggistici progettati appositamente per il sito. L'obiettivo delle Solo Houses è quello di coinvolgere i visitatori in un viaggio artistico e architettonico unico in Europa dove i più importanti architetti contemporanei sono stati chiamati a progettare ville da sogno avveniristiche. Solo Houses è ancora in fase di sviluppo e completamento e l'ultima realizzazione è il progetto realizzato da TNA, lo studio con sede a Tokyo, guidato da Makoto Takei e Chie Nabeshima. TNA è una delle 15 aziende incaricate da Bourdais di creare una casa per le vacanze da sogno nella regione montuosa della Matarraña in Spagna.

Nel progetto Solo Houses ogni architetto ha avuto carta bianca per creare la casa vacanza dei sogni. Delle 15 case proposte al momento solo due progetti sono stati completati. La proposta di Makoto Takei e Chie Nabeshima è caratterizzata da una struttura a piramide rovesciata, posizionata su una collina, che si sviluppa su quattro livelli. La casa è dotata di una piscina mozzafiato immersa nella natura. I rendering interni più recenti mostrano la sala da pranzo protagonista al piano terra con al centro un tavolo da pranzo scultoreo. Su questo spazio affacciano l'ingresso e il soggiorno collocati su due soppalchi. Finestre angolari ricavate nelle pareti inclinate della casa offrono una vista sulla collina, mentre due scale conducono dalla sala da pranzo al soggiorno e ai soppalchi d'ingresso. Ai piani superiori si trovano tre grandi camere da letto, disposte lungo il perimetro dell'edificio e collegate da un disimpegno che avvolge la parete della piscina panoramica. Una scala dal corridoio conduce al tetto e alla sua piscina di forma quadrata. La vista dalla cima della casa sul parco naturale "Los Puertos de Beceite"è davvero magnifica.