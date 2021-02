La cassettiera più grande del mondo si trova a Jamestown, nella Carolina del Nord, USA. Alta 25 metri, il gigantesco mobile è la più grande replica al mondo di un Highboy del XVIII secolo ed è anche l'ingresso al Furnitureland South, che si autodefinisce il più grande negozio di mobili del mondo.

Per chi si trova a viaggiare in North Carolina, Stato degli USA noto per la sua produzione di mobili di alta qualità, non può far a meno di notare lungo la strada un gigantesco highboy del XVIII secolo. Si tratta della cassettiera più grande del mondo, a Jamestown, che occupa la facciata del negozio di mobili più grande d'America, il Furnitureland South. In North Carolina si trova anche High Point, la capitale mondiale del mobile, ma la gigantesca cassettiera è un'attrazione turistica immancabile nella regione. Con il suo design realistico, è l'apice del turismo di Jamestown.

Costruita nel 1999, l'enorme cassettiera è la replica esatta di un highboy del XVIII termine che sta ad indicare una doppia cassettiera, con la sezione inferiore solitamente più ampia di quella superiore. Alta 25 metri e larga 12 metri, la facciata di Furnitureland South fu costruita quando il negozio si espanse, aprendo uno showroom di 40.000 metri quadrati chiamato "The Mart". L'incredibile attrazione di Jamestown è stata progettata dal designer di mobili di High Point, Sid Lenger che ha tracciato e scolpito il progetto nella schiuma da cui un team di Central Carolina Interiors ha ricavato il modello da realizzare. "Cos'è un Highboy?", si legge sul profilo Facebook di Furnitureland South, "Un Highboy, chiamato anche Tallboy, è una cassettiera alta o doppia. Il nome "highboy" deriva da una corruzione del francese "bois" ("legno") e divenne comune in inglese alla fine del 1600. Noi abbiamo l'esempio più grande del mondo. A 85 piedi di altezza, questa riproduzione del XVIII secolo è un landmark della Carolina del Nord ed è persino identificabile dai passeggeri che volano sulla città!".