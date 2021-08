La Cina realizza il veicolo terrestre più veloce al mondo: supera i 600 km/h Il veicolo terrestre più veloce al mondo disponibile è un treno a levitazione magnetica con una velocità massima progettata di 600 km all’ora. Sviluppato dalla China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), il nuovo sistema di trasporto Maglev ha fatto il suo debutto pubblico nella città costiera di Qingdao, nella provincia di Shandong, nella Cina orientale.

A cura di Clara Salzano

Il nuovo treno cinese ad alta velocità maglev, con una velocità massima progettata di 600 km all'ora, attualmente è il veicolo terrestre più veloce al mondo. Il nuovo sistema di trasporto Maglev ha fatto il suo debutto pubblico nella città costiera di Qingdao, nella provincia di Shandong, nella Cina orientale, anche se il treno non ha ancora raggiunto realmente la sua velocità su nessun binario. I treni Maglev utilizzano la repulsione magnetica sia per far levitare il treno da terra, riducendo l'attrito, sia per spingerlo in avanti.

Sviluppato dalla China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), il nuovo treno a lievitazione magnetica è l'ultimo risultato scientifico e tecnologico del paese nel campo del transito ferroviario. Secondo Ding Sansan, ingegnere capo tecnico del progetto Maglev ad alta velocità e vice ingegnere capo di CRRC Sifang Co., Ltd.: "Il maglev ad alta velocità è il primo sistema di trasporto maglev ad alta velocità al mondo con una velocità di 600 chilometri per ora. La velocità progettata di un treno è tuttavia spesso superiore alla velocità che un treno può effettivamente raggiungere sull'infrastruttura. Velocità elevate come 600 chilometri orari possono essere raggiunte solo su linee molto dritte, senza o con poche fermate". I treni a lievitazione magnetica utilizzano l'attrazione elettromagnetica per far levitare il treno sul binario per realizzare il funzionamento senza contatto con le rotaie. Per far raggiungere la velocità massima al nuovo treno CRRC, è stata anche costruita una linea di 165 metri per testare il prototipo che potrebbe raggiungere i 620 chilometri all'ora. In Giappone è infatti già stato raggiunto l'attuale record mondiale il 21 aprile 2015 di treno con equipaggio più veloce al mondo con la serie L0 di JR Central che ha toccato i 603 chilometri orari, utilizzando il sistema SCMaglev.

Per la Cina il nuovo veicolo rappresenta la capacità del paese mai espressa prima di padroneggiare una serie completa di tecnologie di ingegneria dei treni ad alta velocità. Il nuovo treno è dotato di funzionamento automatico del treno (ATO) che significa che può funzionare in modo completamente automatico, pur continuando a mantenere un assistente del treno. Ogni vagone del treno può trasportare più di cento passeggeri e il treno può contenere da 2 a 10 carrozze in base alle esigenze di trasporto. Secondo CRRC, gli ingegneri hanno completato l'integrazione del sistema di trasporto Maglev, e un treno con cinque carrozze ha funzionato bene su una linea di prova all'interno della fabbrica. Anche gli interni del treno sono un concentrato di innovazione e design. CRRC sta attualmente costruendo un centro sperimentale e un centro di produzione di prova per i treni ad alta velocità Maglev e dovrebbe metterli in funzione nella seconda metà dell'anno.