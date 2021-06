"Ho realizzato una e-bike in legno!", così il falegname Evie Bee presenta la sua ultima creazione. Si chiama Electraply ed una bicicletta elettrica che unisce l'estetica di una motocicletta vintage con un design sostenibile. Realizzata quasi interamente in compensato, la e-bike di Evie bee si ispira all'iconica moto Scrambler della Ducati e può raggiungere una velocità massima di 45 km/h.

Il design della moto è stato ispirato dalle moto cafe racer e scrambler del passato, grande passione di Evie Bee, e dal desiderio del falegname di onorare e continuare questo design iconico attraverso un'interpretazione moderna: "Essendo un falegname con la passione per il design sostenibile e che combina metodi di produzione moderni con tecniche di costruzione tradizionali, ho sentito che questo progetto sarebbe stato un'opportunità perfetta e stimolante per riunire tutti questi interessi e spingere al limite le mie capacità di creazione.", spiega Evie Bee, "Uno degli altri fattori che mi hanno motivato a scegliere di realizzare questa bici è stato il desiderio di realizzare il mio sogno di possedere e guidare la mia ebike. Un'esperienza che ho avuto percorrendo una bellissima strada costiera su una bicicletta a noleggio è stata sufficiente per convincermi che dovevo farne una per me.".

Ducati Scrambler è l’essenza del motociclismo, sinonimo di libertà e gioia da strada. La gamma Scrambler rappresenta da decenni la scelta ideale per chi ama viaggiare non solo in città, ma anche al di fuori dei centri urbani con comodità. Electraply si ispira alle iconiche moto Ducati Scrambler ed è composta principalmente da strati di compensato di pioppo di provenienza sostenibile (da cui il nome) e da alcuni strati di betulla per gli strati esterni. I forcellini sono realizzati in acciaio inossidabile, presente in altre aree della bici in cui è necessaria un po' di forza in più. Questa e-bike è alimentata dal motore della ruota anteriore smart pie da 26″ e da una batteria da 36v 12.5ah di Yose power.