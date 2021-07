La e-bike senza raggi né telaio è la bici più sicura mai costruita Un ingegnere rimuove i raggi dalle ruote della sua bici per creare un’incredibile veicolo a dure ruote senza telaio che rappresenta la bici più sorprendente e la più sicura mai costruita. Il video del suo progetto è stato condiviso su The Q, un canale YouTube che presenta una vasta gamma di progetti creativi.

A cura di Clara Salzano

Un ingegnere rimuove i raggi dalle ruote della sua bici per creare un'incredibile veicolo a dure ruote senza telaio che rappresenta la bici più sorprendente e la più sicura mai costruita. Il video del suo progetto è stato condiviso su The Q, un canale YouTube che presenta una vasta gamma di progetti creativi. Uno dei progetti più recenti di The Q riguarda la trasformazione di una bicicletta convenzionale nella bici senza ruote né telaio.

Il progetto proposto da The Q si chiama Reevo ed è una e-bike senza hub ad alta tecnologia. Ha l'aspetto futuristico delle ruote senza raggi ma pedala anche per il ciclista stesso: "Pura eccellenza ingegneristica, protetta da una sicurezza a tripla barriera di livello mondiale e costruita attorno a un nucleo forte e leggero con un'elegante finitura nera invisibile. È dotato di una potente trasmissione elettrica e di eccellenti caratteristiche di sicurezza per rendere ogni viaggio sicuro ed eccezionale.", spiega l'ingegnere, La bici più sorprendente mai costruita è anche la bici più sicura mai costruita! È praticamente a prova di furto, con un sensore di impronte digitali one-touch e blocco automatico integrato e tracciamento GPS".

L'originale bicicletta è stata creta rimuovendo i raggi dalle ruote della bicicletta e creando un nuovo meccanismo che rende la bicicletta completamente senza mozzo. Il prodotto finito sembra incredibilmente elegante e il video dell'ingegnere ha ricevuto più di tre milioni di visualizzazioni nella prima settimana. Il video condiviso è un vero e proprio tutorial che guida chiunque voglia cimentarsi con la meccanica di una bicicletta a trasformare una due ruote tradizionale in qualcosa di incredibile. L'unica cosa che serve per riuscire nell'impresa è "una fatbike, cuscinetti, un po' di metallo e tempo" secondo The Q.