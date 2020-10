"Il famoso scrittore Yu Qiuyu una volta scrisse: La sua acqua si sta infiltrando e si estende; la sua civiltà è una specie di vita spirituale. La città si chiama Dujiangyan, situata a sud-ovest della Cina. Nella città con oltre mille anni di storia, il designer ha iniettato nuova vitalità in questa città storica e culturale creando un paradiso per i topi di biblioteca, cioè la libreria Dujiangyan Zhongshuge.", così gli architetti cinesi di X + Living presentano il loro ultimo progetto per una libreria Zhongshuge nella città di Dujiangyan, in Cina. Il progetto è una sorta di libreria-labirinto creata attraverso l'uso sapiente dell'illusione ottica e di pochi e semplici elementi di design in grado di realizzare una vera e proprio opera d'arte: "Qui vediamo una città. Ascoltiamo il dialogo tra cultura e saggezza, interpretiamo i pensieri culturali condensati nel contesto storico, sperimentiamo i sentimenti antichi con un sapore poetico e realizziamo l'immagine onirica nascosta nella mente. Che si tratti di utilizzare la tecnologia delle piastrelle per rappresentare la saggezza delle persone antiche nell'area di lettura, o mostrare l'innocente felicità di incontrare il mare di bambù nell'area di lettura dei bambini, o ritrarre lo scenario naturale nell'area letteraria, tutti mirano a presentare un perfetto meta dell'anima con l'armoniosa convivenza di ideale vivibilità ed ecologia naturale".



X + Living, studio di progettazione architettonica con sede a Shanghai, è riuscito a ricreare nella realtà una vera e propria opera d'arte. Si tratta della nuova libreria Zhongshuge Dujiangyan, in Cina, che sembra uscita direttamente da un quadro di MC Escher. Zhongshuge è una catena di libreria in Cina che ha inaugurato il suo ultimo punto vendita a Dujiangyan, una città situata a sud-ovest del paese. L'incredibile libreria è un groviglio di scale e scaffali che crea l'illusione ottica di un labirinto infinito: "Spingi la porta a tendina in vetro, gli esclusivi scaffali a forma di C con un colore noce naturale saranno davanti ai tuoi occhi. La sequenza apparentemente irregolare costruisce l'intimità dello spazio e diventa un punto culminante nella hall anteriore. L'ispirazione proviene esattamente da piastrelle grigie con un senso storico. La forma ad arco unica e vivace apre un nuovo sentiero e divide sottilmente l'area del forum. Camminare sotto la libreria è come camminare lungo una grondaia all'aperto o entrare in una montagna ondeggiante. Apri un libro e sarai immediatamente avvolto nell'atmosfera. Vagando tra i libri, sembra che anche il tempo rallenti con l'avanzare dei passi.", raccontano gli architetti, "Entrando nello spazio di lettura, si potevano percepire immagini del paesaggio diverse dalle librerie tradizionali e dal profondo patrimonio culturale. Gli scaffali si estendono dallo spazio alle colonne adiacenti e catturano ingegnosamente la curiosità dei lettori e guidano il loro percorso. Percorrendo il sentiero tortuoso tra la parete della libreria, l'area di lettura dei bambini viene improvvisamente esposta. Il bambù verde casuale e irregolare è stato "trasformato" in scaffali per libri in modo creativo. Il designer lo decora anche con un elemento rappresentativo del Sichuan, il simpatico panda. L'illustrazione del panda appesa sugli scaffali come i panda che si arrampicano sui rami alti, creando la bellissima concezione artistica e la naturale vitalità. Guardando verso il basso, i cuscini colorati sono impilati come colline, creando un'atmosfera di lettura incantevole e sognante per i bambini. I cuscini possono anche essere separati per molte persone, il che offre anche comfort ai bambini per sedersi a terra e rilassarsi".

Il designè caratterizzato da un soffitto a specchio che serve ad espandere visivamente lo spazio e creare un'atmosfera aperta e alta. Il muro della libreria ispirato alla magnifica diga di Dujiangyan si estende verso l'alto fino in fondo, come un super muro della città costruito con la cultura storica, che funge da supporto funzionale per i libri. "Con l'effetto del pavimento in piastrelle nere, i tavoli del libro sembrano barche che attraccano silenziosamente sul lago. Rema e galleggia tra la parete della libreria. Ogni sguardo allo spazio godrà di una festa visiva. I cambiamenti della struttura architettonica nel percorso riflettono anche l'estetica dinamica dei cambiamenti climatici, che sia piovoso, ventoso o nebbioso. Sembra che il bellissimo scenario di Dujiangyan sia presentato vividamente nello spazio. Attraverso i fori delle porte sulla parete della libreria, diverse aree funzionali sono tutte sotto la vista, arricchiscono le esperienze visive dei lettori. Prendi un romanzo che ami. Vieni al confortevole bar e ordina una tazza di caffè. Abbraccia tranquillamente la dolce atmosfera artistica. Che tu rimanga per un pomeriggio o semplicemente passi, puoi apprezzare il nucleo spirituale unico di Zhongshuge, vale a dire, dare a tutti i lettori uno spazio molto ornamentale, in modo da produrre ispirazione ideologica e creare valore.", continuano gli architetti di X + Living, "Quando salite le scale, gli scaffali accanto a voi offrono una varietà di libri a una distanza accessibile. Altri luoghi dove le persone non potevano raggiungere sono decorati con film con motivi a libro, puoi ancora sentire il maestoso slancio dello spazio. Creando uno scenario finale e utilizzando la tecnica dell'architettura, il designer trasferisce il magnifico spirito delle montagne e dei fiumi nello spazio interno, presenta ai lettori un paesaggio artistico elegante e potente ed esprime anche il timore reverenziale per la natura".