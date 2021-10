La maxi villa di Cristiano Ronaldo a Torino, con piscina privata, spa e vista mozzafiato, è in affitto La villa in cui Ronaldo ha vissuto a Torino negli ultimi tre anni è stata messa sul mercato immobiliare. Si tratta di un’abitazione di lusso da 1.000 metri quadrati, in una zona esclusiva e panoramica del capoluogo piemontese, con spa, piscina privata, un enorme giardino e una suite sull’attico con vista mozzafiato sulla città.

Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus quest'estate e il suo ingresso al Manchester United, anche la lussuosa villa in cui il famoso calciatore ha vissuto è stata messa sul mercato. Si fitta, dunque, la maxi villa di 1000 metri quadrati dove Ronaldo con la famiglia ha trascorso gli ultimi tre anni in cui ha giocato con la Juve. Le immagini degli interni, privi di arredo, della villa del calciatore portoghese in Corso Picco a Torino vengono mostrate per la prima volta attraverso il sito immobiliare in cui la casa è oggetto di locazione. Il prezzo di affitto della maxi villa di Cristiano Ronaldo non è stato reso noto: "trattativa riservata".

Com'è fatta la villa di Ronaldo a Torino

Negli anni trascorsi con la Juventus, Ronaldo ha vissuto in una meravigliosa villa moderna posizionata in una zona panoramica di Torino, poco distante da Piazza Gran Madre e dal centro. La casa si sviluppa su quattro livelli, circondata da un grande giardino e vista mozzafiato sulla città. Nei numerosi post condivisi dal calciatore portoghese è stato possibile scorgere diverse immagini della casa torinese in cui ha trascorso gli ultimi tre anni e che mostrano una struttura moderna in cemento e marmo verde, sviluppata su più livelli, immersa nel verde che le garantisce un'ottima privacy dalla strada, con grandi vetrate e balconi di vetro che permettono di godere in pieno del panorama.

L'accesso principale alla casa è posto al secondo livello, a cui si accede tramite una scalinata di pietra, dove si trova l'ampio ingresso a tutta altezza che collega i vari livelli della casa, un ampio salone con sala da pranzo, entrambe con pareti vetrate che permettono alla luce naturale di inondare lo spazio e di ammirare la vista unica su Torino. Al secondo livello si trova anche la cucina, una camera da letto con bagno e la lavanderia. Il primo livello, che corrisponde al piano terra della villa, è lo spazio più eccezionale della casa che offre ai proprietari la possibilità di nuotare in una piscina privata e di godere della spa esclusiva con sauna e bagno turco. La zona notte vera e propria si trova negli ultimi due livelli della casa, che viene affittata parzialmente arredata. L'attico della villa comprende infine un grande appartamento per gli ospiti con una suite, bagno e cabina armadio degna dei migliori hotel di lusso.

La vista dalla villa di Cristiano Ronaldo a Torino

Gli interni della villa di Ronaldo a Torino

Pavimenti di marmo, balaustre di vetro e arredamento moderno caratterizzano la villa da sogno in cui ha vissuto Cristiano Ronaldo a Torino che di recente è tornata disponibile sul mercato immobiliare delle locazioni. La casa è dotata di tutti i comfort di lusso, compresa una spa privata, ma ad incuriosire sono stati soprattutto gli interni delle camerette dei bambini che mostrano alle pareti immagini di Spiderman e tenere ballerine. L'ampio salone e la sala da pranzo rivelano inoltre pavimenti pregiati e finestre continue che incorniciano il panorama. Anche la scala di collegamento dei vari livelli della villa merita una nota per l'eleganza degli scalini bianchi di marmo a sbalzo e la balaustra di vetro che conferiscono alla casa un aspetto hollywoodiano.