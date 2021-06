"Espandi i tuoi orizzonti, tuffati nel futuro con Blue Abyss", con queste parole viene presentato uno dei progetti più innovativi del nostro tempo. Si tratta di Blue Abyss che mira a diventare il principale centro di ricerca, addestramento e test per l'ambiente marino profondo e spaziale al mondo. Questo centro acquatico unico al mondo ospiterà la piscina coperta più grande e profonda del suo genere a livello globale. Il progetto sorgerà in Cornovaglia e, una volta completato entro il 2023, sarà grande quanto 17 piscine olimpioniche o 168 milioni di tazze di tè.

Blue Abyss è il frutto dell'ingegno dell'ex istruttore subacqueo e consulente tecnologico John Vickers: "Sogniamo un mondo migliore e un futuro più sostenibile per la società di oggi e per le generazioni future. Come esseri umani esploriamo costantemente, costantemente alla ricerca di risposte. Per volare più in alto, per tuffarsi più in profondità. Per capire meglio il nostro pianeta e scoprire cosa c'è là fuori.", racconta, "Come disse l'astronauta dell'Apollo 11, Michael Collins, ‘È nella natura umana allungarsi, andare, vedere, capire. L'esplorazione non è davvero una scelta; è un imperativo.' Volevo spingere i confini, andare oltre il previsto, pianificare il futuro, non solo l'oggi. Questa è un'impresa enorme, ma la realtà sarà un'eredità per le generazioni a venire".

La piscina più grande e profonda del mondo avrà diversi punti di ingresso e sarà caratterizzata da profondità a più gradini per ospitare una varietà di attività e l'uso simultaneo, fino al pozzo di 50 metri. Su un lato della piscina, un'ampia area simile a un tavolo a 12 metri sarà in grado di ospitare, ad esempio, una sezione simulata della Stazione Spaziale Internazionale per l'addestramento commerciale degli astronauti. La struttura da record sarà usata per testare la più recente tecnologia sottomarina, aiutare a far progredire la robotica sottomarina e persino addestrare gli astronauti, simulare ambienti estremi in un ambiente sicuro e controllato e include il primo centro di addestramento commerciale per astronauti al mondo. Il centro acquatico innovativo di 10 acri, ospiterà, oltre la piscina, il centro di addestramento degli astronauti, il centro per le prestazioni umane, le camere ipobariche e iperbariche, la suite per la microgravità, il centro di formazione con sei aule, laboratori, strutture di ristorazione e alloggio in loco. La costruzione richiederà circa 18 mesi per essere completata in vista dell'apertura nel 2023.