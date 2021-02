L'azienda aeronautica australiana Airspeeder ha lanciato la nuova Mk3, la prima auto da corsa volante elettrica al mondo che si prepara a gareggiare in Australia alla fine di quest'anno in una nuova serie Down Under, insieme a una griglia completa di speedster identici che sono attualmente in lavorazione. L'auto da corsa volante si ispira al design dalle classiche auto di F1, avrà un telaio snello in fibra di carbonio e una fusoliera leggera come una piuma tanto da riuscire a raggiungere una velocità di 120 km/h.

La nuova Airspeeder Mk3 è stata definita la "prima auto da corsa elettrica volante al mondo". Si tratta di una eVTOL a grandezza naturale e a comando remoto che pesa circa 100 kg senza pilota. Lo speedster è progettato con una "formazione X di ottocotteri", che aumenta sia la manovrabilità che la stabilità, in questo modo il veicolo potrà muoversi in ogni direzione ed eseguire i tornanti dell'Albert Park dove gareggerà a fine anno. Il veivolo sarà controllato da un operatore esperto a terra e sarà dotata di sofisticati sistemi LiDAR e RADAR per prevenire le collisioni. All'interno la Mk3 è dotata di un propulsore elettrico che serve a rafforzare l'accelerazione.

L'azienda australiana sta attualmente costruendo 10 veicoli Mk3 nella sua struttura di Adelaide e li metterà sul mercato entro la fine dell'anno. Secondo Alauda, i primi test pre-stagionali avverranno in Australia prima dell'inizio di un calendario di gare internazionali alla fine del 2021. L'azienda sta lavorando anche per realizzare un auto volante in cui ci si possa effettivamente anche sedere: il veicolo Mk4 Airspeeder con equipaggio dovrebbe uscire nel 2022 e sarà destinato sempre alle gare sportive: "È la competizione che guida il progresso e la nostra serie di corse sta accelerando l'arrivo della tecnologia che trasformerà il trasporto di passeggeri in aria pulita, la logistica e persino la mobilità aerea avanzata per applicazioni mediche", ha affermato in un comunicato il fondatore dell'azienda, Matthew Pearson. "Le prime gare al mondo di auto volanti elettriche si svolgeranno quest'anno e saranno il motorsport più emozionante e progressivo del pianeta".