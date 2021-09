La prima casa mobile a energia solare: con un giorno di sole percorre 700 km Vivere e guidare solo grazie all’energia solare finalmente si può grazie alla prima casa mobile ad energia solare che percorre oltre 700 km in un giorno di sole. Si chiama Stella Vita ed è una vera e propria casa su ruote autosufficiente che permette di andare ovunque semplicemente usando l’energia solare e nel pieno rispetto dell’ambiente.

A cura di Clara Salzano

Dal 19 settembre 2021 vivere e guidare solo grazie all'energia solare è possibile grazie a Stella Vita, la prima casa mobile ad energia solare che percorre oltre 700 km in un giorno di sole. Si tratta di una vera e propria casa su ruote autosufficiente che permette di andare ovunque semplicemente usando l'energia solare e nel pieno rispetto dell'ambiente.

La prima casa mobile ad energia solare ha iniziato il suo viaggio attraverso l'Europa il 19 settembre 2021. L'obiettivo è percorrere 3000 km da Eindhoven a Tarifa solo grazie all'energia del Sole. Con la nuova casa autosufficiente su ruote il futuro dei viaggi sembra più vicino che mai. La casa mobile è compatta e facile da guidare come qualsiasi automobile ma all'interno ha spazio per un soggiorno, una cucina e una zona notte soppalcata. Il veicolo in un giorno di sole riesce a generare energia solare sufficiente per consentire alle persone di vivere, lavorare e rilassarsi mentre si viaggia. Il progetto di Solar Team Eindhoven vuole essere d'ispirazione per un futuro più sostenibile.

Stella Vita è la prima casa mobile che utilizza l'energia solare sia per viaggiare che per vivere. Grazie ad una serie di pannelli solari sul tetto, la casa su ruote permette di guidare senza costi e utilizzare l'energia per tutti i bisogni quotidiani, come cucinare, lavare e guardare la TV: "Abbiamo obiettivi globali per ridurre le emissioni di CO2 e mantenere vivibile la nostra terra. Dobbiamo sostituire i combustibili fossili con fonti energetiche sostenibili per realizzare la transizione energetica. Una transizione che, per quanto ci riguarda, non sta andando abbastanza veloce.", spiega Solar Team Eindhoven, "Creando un veicolo solare innovativo ed efficiente dal punto di vista energetico, vogliamo ispirare il mercato e la società attuali ad accelerare la transizione verso un futuro sostenibile , sia nella mobilità che nell'energia".