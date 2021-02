La mobilità urbana-aerea è un futuro ormai prossimo. Dopo il lancio dei primi taxi aerei e auto volanti di Hyundai allo scorso CES 2020, la multinazionale coreana, in collaborazione con il Consiglio comunale di Coventry e il governo del Regno Unito, ha annunciato la realizzazione del primo hub al mondo destinato ai futuri aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), come i taxi aerei e i droni per le consegne autonome, che trasporteranno persone e merci attraverso le città nei prossimi anni.

Urban Air Port è il primo hub elettrico al mondo per eVTOL, la prossima generazione di veicoli aerei elettrici e autonomi di Hyundai che ridurranno la congestione, taglieranno l'inquinamento atmosferico e aiuteranno a raggiungere un futuro a zero emissioni di carbonio. L'azienda prevede di installare più di 200 siti a emissioni zero in tutto il mondo nei prossimi cinque anni in risposta alla domanda globale e il primo intervento sarà realizzato nel Regno Unito. Air-One sarà il primo hub completamente operativo al mondo per i futuri aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), come droni cargo e aerotaxi, che verranno lanciati a Coventry entro la fine dell'anno.

La divisione Urban Air Mobility di Hyundai Motor Group ha scelto Urban Air Port per sviluppare un'infrastruttura innovativa a zero emissioni completamente autonoma per la futura mobilità aerea. In questo modo si potranno garantire viaggi e consegne dei passeggeri senza interruzioni e supportare il più ampio ecosistema di mobilità aerea urbana. Il piano di commercializzare i veicoli aerei Hyundai è previsto entro il 2028. I nuovi hub avranno un design facile da installare e da spostare in siti alternativi, man mano che si sviluppa il settore della mobilità aerea. I siti creati saranno anche il punto di collegamento e scambio tra la mobilità terrestre e quella aerea. Ogni hub utilizza una costruzione innovativa, emettono zero emissioni nette di carbonio e possono essere gestiti completamente off-grid, e avranno un impronta fisica inferiore del 60% rispetto ad un tradizionale eliporto.

Pamela Cohn, Chief Operating Officer per la divisione Urban Air Mobility di Hyundai Motor Group, ha dichiarato: “Mentre portiamo avanti il ​​nostro programma di aeromobili eVTOL, lo sviluppo delle infrastrutture di supporto è fondamentale. Air-One® è un progetto unico che è impostato per aiutare ad aprire la strada allo sviluppo di una rete infrastrutturale robusta, accessibile e intermodale per la mobilità futura. Siamo entusiasti di far parte di questa partnership nel Regno Unito e non vediamo l'ora di lavorare insieme per creare impatto e opportunità sulla comunità attraverso soluzioni di mobilità sicure, convenienti e incentrate sull'uomo ". Ricky Sandhu, fondatore e presidente esecutivo di Urban Air Port®, ha aggiunto: “Le auto hanno bisogno di strade. I treni hanno bisogno di rotaie. Gli aerei hanno bisogno di aeroporti. Gli eVTOL avranno bisogno di porti aerei urbani. Più di cento anni fa decollò il primo volo commerciale al mondo, creando il moderno mondo connesso. Urban Air Port® migliorerà la connettività tra le nostre città, aumenterà la produttività e aiuterà il Regno Unito a prendere l'iniziativa in un'economia globale pulita completamente nuova. Le macchine volanti erano un futuristico volo di fantasia. Air-One® porterà il trasporto aereo urbano pulito alle masse e scatenerà un nuovo mondo aereo di mobilità a emissioni zero".