Dalla scacchiera sul soffitto alla carta da parati personalizzata, nella prima suite a tema Regina degli Scacchi si viene completamente immersi nel mondo di Beth Harmon, la protagonista della famosa miniserie di successo di Netflix. Il progetto lanciato dalla società turistica VisitLEX, che ha collaborato con l'agenzia creativa Cornett, l'interior designer Isabel Ladd e la conservazionista Lucy Jones, ha dato vita a un boutique hotel meticolosamente progettato al 21c di Lexington. "‘The Queen's Gambit' ha puntato i riflettori su Lexington e ha suscitato l'interesse delle persone per la nostra comunità in un momento in cui potevamo davvero usare una spinta", ha affermato Gathan Borden, vice presidente del marketing di VisitLEX, da qui l'idea di una suite in perfetto stile Regina degli Scacchi e anche un tour guidato ai luoghi della serie sulla giovane prodigio degli scacchi.

La camera si intitola Harmon Room at 21c, in onore della protagonista della serie Beth Harmon. È arredata con mobili moderni della metà del secolo, ma sono i dettagli che la rendono unica: le pareti sono rivestite con carta da parati retrò personalizzata; il salotto comprende una scacchiera fatta a mano in noce e acero; nella stanza sono presenti copie di Chess Review e libri rari in prestito da un libraio locale, una borsa tote Lex Liquors in omaggio che imita quella della della serie. L'elemento più incredibile della della Harmon Room è l'enorme scacchiera sul soffitto posta sopra il letto, proprio come quella che Beth Harmon immagina durante le sue visioni che le hanno permesso di imporsi come prodigio degli scacchi.