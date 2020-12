La serie di successo "La Regina degli Scacchi" è stata uno dei prodotti Netflix più visti al mondo. Il personaggio femminile di Beth Harmon, interpretata da Anya Taylor-Joy, ha avuto un tale ascendente sugli spettatori che le vendite di scacchiere nel mondo sono aumentate vertiginosamente. Approfittando di tale tendenza e risultati, l'azienda Funko ha annunciato che anche La Regina degli Scacchi avrà la sua versione di plastica in miniatura. I Funko Pop di Beth Harmon saranno disponibili in una varietà di outfit che replicano lo stile di successo della serie televisiva.

Il primo Funko Pop della Regina di Scacchi mostra la bella Beth Harmon da giovane in posa con alcuni dei suoi trofei, i capelli più corti e un vestito nero, proprio come all'inizio della sua carriera da vincitrice prodigio di concorsi di scacchi. L'iconica miniatura di plastica di Beth Harmon successiva raffigura il momento in cui la giocatrice affronta il Gran Maestro Borgov e indossa l'abito verde che abbiamo visto nella miniserie di Netflix, in mano il personaggio ha anche una pedina degli scacchi. L'ultimo Funko Pop indossa invece l'abito finale della serie, questo la "Regina" si mostra in total look bianco a dimostrazione della sua transizione finale da Beth Harmon giocatrice a Gran Maestro degli scacchi, dopo aver lavorato duramente per ottenere tale riconoscimento mondiale.

I Funko Pop della Regina degli Scacchi usciranno sul mercato a giugno 2021. Basato sull'omonimo libro di Walter Tevis, la Regina degli Scacchi è la storia di Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), una giovane donna che sfida le aspettative della società e diventa una delle giocatrici di scacchi più formidabili al mondo. La serie segue Beth dalla sua infanzia in un orfanotrofio del Kentucky negli anni '50 fino all'età adulta in cui si impone a livello internazionale come giocatrice di scacchi da competizione. Ogni modello Funko Pop corrisponde ad un periodo della vita di Beth, è curato nei minimi dettagli e, sebbene non riesca a catturare l'intensità degli occhi di Beth Harmon né l'adrenalina delle sue partite di scacchi, rivela l'evoluzione del personaggio della miniserie Netflix. Per chi desidera collezionare i nuovi prodotti esiste già la possibilità di preordine. Al momento l'azienda ha messo a disposizione le miniature solo del personaggio femminile protagonista della serie ma chissà se presto non si avranno anche le versioni pop di Harry Beltik, Benny Watts e Borgov a completare la collezione della Regina degli Scacchi.